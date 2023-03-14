Судьба Бахмута решается в основном не в городе, а вокруг него: почему важно удержать оборону

Март, 14 в 17:10

За последние недели интенсивность боев в Бахмуте усиливается. Вагнеровцы давят, дополнительно Москва подкрепляет силы профессиональными российскими подразделениями.

Уровень напряжения вырос настолько, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил отход украинских защитников из Бахмута.

У украинской стороны — позиция противоположная. На ставке у президента Украины Владимира Зеленского главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявили, что город нужно не просто удерживать, но и укреплять силы защитников. Почему это так важно? Что на самом деле сейчас зависит от Бахмута? Читайте далее в материале Фактов ICTV.

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На этой неделе защитники крепости взорвали мост через реку Бахмутка. Теперь линия фронта проходит там. Это, хоть и не широкая, но водная преграда перед силами россиян, которые идут в наступление. Она разделяет Бахмут на две половины — западную и восточную. Подрыв моста может быть свидетельством, что наши силы решили закрепиться на западном берегу, фактически оставив восточную часть города. И именно западный берег Бахмутки — начало наших новых рубежей обороны.

Евгений Дикий — бывший военнослужащий. Он постоянно находится на связи с побратимами, которые защищают Бахмут, а ценой сверхусилий и больших потерь пытаются держать оборону.

— Как шутит один из моих айдаровских друзей там, единственное, чего не хватает — еще в рукопашную штыками не ходили. Но на самом деле очень близкий контактный бой. Почти рукопашная — это в принципе крайне сложно. Здесь не спасает никакое техническое преимущество: сюда не вызовешь арту, когда уже так вперемешку наши с их, — заявил бывший командир роты батальона Айдар.

Но такие стычки дорого стоят оккупантам: в городских боях они теряют больше, чем могут себе позволить. Сам Бахмут еще держится, но вокруг него ситуация становится все хуже.

— Они начали тактику прорыва клещами. Собственно говоря, из-за погодных условий, особенностей местности, значительного их преимущества — это им удалось значительно лучше. И мы видим, что подкова там — фактически 5 км у нас, — отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.

Согласно данным открытых источников, севернее Бахмута под российским контролем: Подгородное, Берховка и Ягодное. Таким образом оккупанты перерезали трассу на Славянск.

К югу от города российские силы пытаются продвигаться от Клещеевки, Опытного и Иванграда. Под угрозой — Часов Яр и единственный более-менее пригодный в условиях весеннего бездорожья путь в город — трасса на Константиновку. С юга на север она простреливается даже пехотным вооружением.

— То есть безопасных путей доступа к Бахмуту сейчас уже не осталось — все простреливаются, но ими пользуются. Трасса, которая вела на Славянск, перебита, враг сумел ее перейти и закрепиться на господствующих позициях. По трассе на Константиновку еще ездят, но в некоторых местах там приходится переезжать буквально в 200-300 м от передовых вражеских позиций, — отметил Евгений Дикий.

Сам Бахмут — хоть и важный, но лишь один из многих элементов нашей обороны в этом районе.

— Но укрепленный район — это не только Бахмут, но и вся территория на запад, в частности, Часов Яр, где так же находятся наши позиции. Это старый полигон наш — там расположены наши артиллерийские подразделения, дальность поражения там 15 км. Я говорю в общем, и таким образом им также не удается пройти этот участок, — заверил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Соответственно судьба Бахмута решается в основном не в самом городе, а вокруг него. Потеря трассы на Константиновку, предполагают эксперты, может заставить ВСУ оставить город.

Одна из ключевых позиций возле трассы — Клещеевка и высоты рядом с ней. Несколько дней назад появились сообщения, что там снова горячо. Но может ли Бахмут быть окружен? И почему россияне, несмотря на огромные потери, продолжают штурм? Сам город не имеет большого военного значения для россиян, но он — ключ для выхода на админграницы Донецкой области.

Если россиянам удастся его захватить, или заставить украинские силы обороны отойти, следующий шаг оккупантов предсказать нетрудно. Это наступление на север: Славянск, Краматорск, Константиновка. Именно поэтому оборона города настолько важна.

Именно поэтому за последнюю неделю в Бахмут дважды приезжал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Время сейчас играет в пользу ВСУ и против оккупантов, поэтому является одним из решающих факторов не только в битве за Бахмут, но и для будущего развития войны.

— Мы сейчас больше говорим о юге конечно, там наши лучшие позиции, но однозначно, что для россиян это станет неожиданностью. В любом случае для перехода к наступлению нам сначала надо сбить тот наступательный потенциал. Чем быстрее мы собьем эту волну россиян, тем быстрее мы сможем перейти к контрнаступлению, — считает Кузан.

Все эти факторы объясняют, почему за Бахмут идет такая ожесточенная борьба — самая кровавая в полномасштабной войне. Этот маленький город открывает большие двери для наступления — или Украине, или России.