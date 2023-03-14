Март, 14 в 16:55

Российское военное командование бросает огромные ресурсы, чтобы выполнить приказ Кремля – захватить весь Донбасс до конца марта.

Об этом рассказал военный эксперт, директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в эфире одного из украинских телеканалов.

Он напомнил, что у войск РФ осталось всего несколько недель для выполнения приказа российского диктатора Владимира Путина.

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– Российские войска – вагнеровцы или регулярные силы – сейчас пытаются использовать то время, которое им осталось, а это несколько недель, чтобы выполнить политический приказ Путина: оккупировать Донецкую и Луганскую области. Поэтому россияне бросают такие огромные человеческие ресурсы и живую силу в топку, — подчеркнул Самусь.

Эксперт напомнил, что российские генералы не считают жизней своих бойцов. Главное для них – лишь выполнить приказ Кремля.

– Поэтому они истерическими, взбешенными атаками пытаются проломить украинскую оборону, окружить Бахмут и добиться результата, — заявил Самусь.

Он добавил, что демонстрацией такой жестокой тактики врага также являются обстрелы Краматорска, других населенных пунктов в Донецкой, Луганской, Харьковской и Сумской областях.

Военный эксперт отметил, что командование Вооруженных сил Украины четко понимает, каким образом оккупанты будут пытаться выполнить приказ Кремля по захвату Донбасса. Кроме того, командование видит сильные стороны ВСУ и слабые места противника.

– И использует все эти возможности, чтобы уничтожать мощь противника, давая возможность подготовиться ВСУ к контрнаступлению, – уточнил Самусь.

Еще в феврале украинская разведка сообщала, что войска РФ хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до конца марта 2023 года.

Самые ожесточенные бои сейчас происходят в районе города Бахмут, куда РФ бросила штурмовые отряды ЧВК Вагнера и российских военнослужащих. Во время жестких боев украинские защитники наносят значительные потери врагу и отражают его попытки захватить город.

14 марта на очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего было решено продолжать удержание и защиту Бахмута.