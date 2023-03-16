Март, 16 в 11:33

На сайте Украинского центра оценивания качества образования 16 марта обнародовали демонстрационный вариант заданий по физике для национального мультипредметного теста (НМТ-2023).

По этой ссылке потенциальные участники мультитеста, которые планируют выбрать третьим предметом физику, могут выполнить 20 заданий в специальной онлайн-среде Львовского регионального центра оценивания качества образования.

В УЦОКО говорят, что интерфейс предложенного онлайн-тестировщика отличается от того, который будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам заданий, продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту.

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К тому же во время реального тестирования будет возможность воспользоваться справочными материалами.

Участники, у которых есть проблемы с интернетом или нет возможности работать в течение 60 минут за компьютером, демонстрационный вариант теста доступен по этой ссылке. Этот файл нужно просто скачать на свое устройство, выполнить задания и сверить ответы.

Ранее УЦОКО обнародовал демонстрационные варианты УМТ по украинскому языку, математике и истории Украины.

Основная сессия национального мультипредметного теста будет проходить в июне, дополнительная — в июне-июле.