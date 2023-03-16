Березень, 16 в 11:33

На сайті Українського центру оцінювання якості освіти 16 березня оприлюднили демонстраційний варіант завдань з фізики для національного мультипредметного тесту (НМТ-2023).

За цим посиланням потенційні учасники мультитесту, які планують вибрати третім предметом фізику, можуть виконати 20 завдань у спеціальному онлайн-середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти.

В УЦОЯО кажуть, що інтерфейс запропонованого онлайн-тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

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До того ж під час реального тестування буде можливість скористатися довідковими матеріалами.

Учасники, у яких є проблеми з інтернетом або немає можливості працювати протягом 60 хвилин за комп’ютером, демонстраційний варіант тесту доступний за цим лінком. Цей файл треба просто завантажити на свій пристрій, виконати завдання і звірити відповіді.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні варіанти НМТ з української мови, математики та історії України.

Основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься в червні, додаткова – у червні-липні.