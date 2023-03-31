НМТ-2023 можно будет сдать в более чем 20 странах: перечень

Март, 31 в 19:44

Поступающие, которые находятся за рубежом, будут иметь возможность сдать национальный мультипредметный тест (НМТ) по меньшей мере в 21 стране мира.

Об этом сообщили на официальном сайте Кабмина.

В правительстве рассказали, что сейчас подтверждены договоренности о проведении основной сессии НМТ в следующих странах: Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, США, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

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Во время дополнительной сессии участники смогут сдать НМТ в Испании, Италии, Германии, Польше и Чехии.

Отмечается, что еще продолжаются переговоры с отдельными зарубежными учреждениями/организациями, в частности в Великобритании, Грузии, Молдове, Нидерландах, Польше, Хорватии и Швейцарии.

Во время регистрации с 3 апреля по 3 мая включительно абитуриенты, которые планируют сдавать тестирование за рубежом, смогут выбрать из предоставленного перечня удобный для проезда населенный пункт.

— Если появится более удобная для участника локация, до 7 мая включительно можно изменить регистрационные данные и выбрать более близкий к местонахождению населенный пункт. О новых локациях будет обнародовано на сайте УЦОКО, — сообщили в правительстве.

В Кабмине советуют не медлить с выбором и регистрироваться пока есть места, ведь за рубежом существует ограничение по количеству участников, которые могут проходить оценивание. Некоторые локации будут доступны только в рамках дополнительной сессии НМТ.