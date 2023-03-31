НМТ-2023 можна буде скласти у понад 20 країнах: перелік

Березень, 31 в 19:44

Вступники, які перебувають за кордоном, матимуть можливість скласти національний мультипредметний тест (НМТ) щонайменше у 21 країні світу.

Про це повідомили на офіційному сайті Кабміну.

В уряді розповіли, що нині підтверджено домовленості щодо проведення основної сесії НМТ у таких країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія і Швеція.

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Під час додаткової сесії учасники зможуть скласти НМТ в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії.

Зазначається, що ще тривають перемовини з окремими закордонними установами/організаціями, зокрема у Великій Британії, Грузії, Молдові, Нідерландах, Польщі, Хорватії та Швейцарії.

Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня включно вступники, які планують складати тестування за кордоном, матимуть змогу вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.

– Якщо з’явиться зручніша для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати ближчий до місцеперебування населений пункт. Інформацію про нові локації буде оприлюднено на сайті УЦОЯО, – повідомили в уряді.

У Кабміні радять не зволікати з вибором і реєструватися, доки є місця, адже за кордоном є обмеження щодо кількості учасників, які можуть проходити оцінювання. Деякі локації будуть доступні тільки в межах додаткової сесії НМТ.