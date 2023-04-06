Апрель, 06 в 19:00

В Днепре правоохранители задержали священника УПЦ МП, который развращал своих несовершеннолетних дочерей.

По данным следствия, священнослужитель после смерти жены на протяжении длительного времени совершал развратные действия в отношении двух дочерей 13 и 15 лет, оставаясь с ними дома наедине.

Девочки рассказали об этом старшему брату, который сразу сообщил в полицию.

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По результатам комплекса следственных мероприятий, а также допроса детей с использованием “зеленой комнаты” информация о совершении в отношении них развратных действий подтвердилась. Сейчас дети находятся под наблюдением врачей.

Полиция при участии работников СБУ задержала священнослужителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сегодня задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.