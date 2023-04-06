Апрель, 06 в 13:41

СБУ собрала доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП), который отрицал вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывал действия оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ.

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— Во время его разработки было использовано российское программное обеспечение, которое позволяло ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов. Среди них — “patriarchia.ru” и “pravoslavie.ru”, на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию РФ и военные преступления россиян, — говорится в сообщении.

Оправдывал агрессию РФ против Украины. Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП сообщили о подозрении / 2 фотографии

Кроме того, на сайте митрополит восхвалял московских священников, которые помогают агрессору, а также призывал к “объединению” религиозных общин в войне против Украины.

На основании собранных доказательств следователи сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УКУ (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила бывшего настоятеля храма УПЦ МП, который благословлял российских военных во время оккупации Харьковской области.