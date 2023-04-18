Могут ли вручить повестку не по месту прописки — объяснения юриста

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация. Соответственно, мужчины призывного возраста получают повестки и мобилизуются на военную службу.

Обычно, повестки вручают по месту жительства лица, но не всегда. Могут ли военнообязанному вручить повестку не по месту прописки, узнавали Факты ICTV.

Получение повесток 2023

— Я всегда подчеркиваю, что получение повестки не равно мобилизации и отправлению на фронт. Но получив повестку, любой гражданин обязан явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это установлено законодательством. В частности, Законами Украины О воинской обязанности и военной службе и О мобилизационной подготовке и мобилизации, — отмечает адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко.

Уважительными причинами неприбытия в военкомат по повестке могут быть:

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабушки) или близкого родственника жены (мужа);

болезнь или необходимость ухода за больной женой (мужем), ребенком, а также своими родителями или жены (мужа), которые проживают вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытия;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, которая возникла во время призыва на сборы и стала препятствием своевременному прибытию;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

По словам Грищенко, все эти причины должны быть подтверждены соответствующими документами.

— О необходимости явиться в военкомат по вызову-повестке понятно. Но также необходимо понимать, что эта обязанность не возникнет, если повестка оформлена ненадлежащим образом, — уверяет адвокат.

Грищенко советует военнообязанным внимательно ознакомиться с корректным шаблоном повестки со всеми необходимыми реквизитами заранее, а не во время ее получения.

— Где с ней можно ознакомиться? Шаблон повестки является приложением 11 к Порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный постановлением Кабинета министров Украины от 30 декабря 2022 года №1487.

Стоит понимать, что повестка является исключительно письменным документом, который выписывается на имя конкретного лица. Кроме того, документ обязательно должен содержать:

номер повестки;

наименование должности руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки, его подпись, инициалы и мокрую печать;

дату вручения;

адрес военкомата;

время, в которое нужно прибыть.

— Понятно, что повестка должна готовиться заблаговременно, а не выписываться при вас на коленях. А вызов в военкомат в формате сообщения на мессенджеры, смс или звонком на телефон – законодательством не предусмотрены и не могут иметь никаких юридических последствий, в том числе ответственности, — говорит Грищенко.

Где могут вручить повестку

Относительно места вручения повестки, то законодательством Украины не определено конкретного места, где именно работники военкоматов должны вручать документ.

— Как говорится, что не запрещено законом, то разрешено. Поэтому, уполномоченные лица могут делать это в любом месте: в парке, на работе, возле метро и тому подобное. Они будут в этом правы, поскольку законом это не запрещено, — добавляет адвокат.

Кроме того, 7 апреля 2023 года Кабмин принял постановление №318 О внесении изменений в Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Одним из главных изменений постановления №318 является то, что теперь вручать повестки могут независимо от места постановки лица на воинский учет. То есть теперь любой ТЦК может вручить заранее заполненную повестку несмотря на то, что вы можете находиться на учете в другой области или в другом городе.

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