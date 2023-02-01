Февраль, 01 в 13:38

27 января 2023 года Кабинет Министров Украины принял Постановление №69, которым внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Факты ICTV спросили у юриста и выяснили, что именно меняет Постановление №69 и как изменения повлияют на украинцев.

Постановление №69: что изменилось

В соответствии с положениями постановления, был разработан механизм пересечения государственной границы чиновниками и отдельными государственными деятелями Украины во время действия военного положения.

Сейчас смотрят

Так, выехать за территорию Украины большинство госслужащих может лишь на основании решения о служебной командировке.

По словам младшего юриста Ario Law Firm Михаила-Льва Сидоровича, указанные изменения включают новый пункт 2-14, которым вводят ограничения на время действия военного положения относительно пересечения границы:

должностными (служебными) лицами государственных органов;

органов местного самоуправления;

судьями, прокурорами;

забронированными работниками государственных органов;

органов местного самоуправления;

должностными лицами субъектов хозяйствования государственного сектора экономики;

другими лицами, которых в народе называют чиновниками.

— Отныне и до прекращения или отмены действия правового режима военного положения указанные лица, то есть как мужчины, так и женщины, имеют право выезжать за территорию Украины исключительно на основании соответствующих решений о служебных командировках, — добавляет эксперт.

Вместе с тем нововведения предусматривают и исключения из правил. То есть, если чиновники имеют уважительную причину для пересечения границы, их все же выпустят из Украины:

Если указанные лица являются одинокими родителями ребенка / детей и пересекают государственную границу с целью посещения или сопровождения такого ребенка/детей с предоставлением соответствующих подтверждающих документов.

Если указанные лица пересекают государственную границу для лечения.

— При этомтнеобходимо иметь подтверждающие документы о лечении, а также отдельно письмо министра здравоохранения о согласованном с иностранной стороной перечне лиц, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за рубежом, — добавляет младший юрист Ario Law Firm.

В случае смерти одного из членов семьи первой или второй степени родства указанных лиц.

В то же время в Правилах пересечения государственной границы гражданами Украины есть пункт 2-6, согласно которому, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы имеют военнообязанные лица, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

К такой категории военнообязанных относятся:

признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы и другие.

— Сегодня не известно, каким образом Госпогранслужба будет реагировать на контрольно-пропускном пункте на условного депутата сельского совета, который был признан непригодным к военной службе со снятием с военного учета, поскольку до нововведений такое основание было возможностью почти беспрепятственно пересекать границу, — говорит эксперт.

Важно отметить, что пункт 2-6 предоставляет право пересечения границы таком депутату во время военного положения, а нововведенный пункт 2-14 лишь детализирует это право и устанавливает условие его реализации – при условии наличия соответствующего решения о служебных командировках.

В то же время отдельного внимания требует новый пункт 2-16 Правил пересечения границы, который предоставляет чиновникам право выезда за границу на лечение при наличии соответствующего пакета документов.

— На мой взгляд, такое исключение из общего правила однозначно является правильным и преследует гуманистические цели, однако следует отметить, что аналогичного пункта для других военнообязанных, кроме тех, которые перечислены в п. 2-14 Правил нет. Следовательно, можно прийти к выводу, что Кабинет Министров Украины, поспешно реагируя на политические резонансы принял частично правильное решение, но не смог комплексно проанализировать Правила пересечения государственной границы гражданами Украины как целостный документ, из-за чего отдельные лица получили более широкий диапазон прав, чем другие, — анализирует Сидорович.

Кроме того, Кабмин ввел перечень лиц, имеющих право на пересечение государственной границы Украины во время военного положения исключительно в случае служебной командировки.

В то же время такой перечень распространяется на широкий круг лиц, начиная с народных депутатов и министров и заканчивая забронированными на период мобилизации обычными сотрудниками местных советов.

Сидорович советует, если лицо трудоустроено в государственном или коммунальном секторе и желает пересечь государственную границу, ему следует детально исследовать перечень, определенный пунктом 2-14 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины с целью установить, распространяются ли на него новшества.