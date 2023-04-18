Сейчас в Польше проживает более полумиллиона украинцев в возрасте до 18 лет. Большинство из них — школьники. Согласно статистике, уже сейчас почти 200 тыс. маленьких украинцев посещают польские школы.

Из-за полномасштабной войны в Украине Польша пытается всячески интегрировать молодых украинцев в образовательный процесс. В частности, ученики, не владеющие польским языком, имеют возможность ходить в подготовительные классы и изучать его.

Также на предметах по точным наукам украинцам разрешают пользоваться украинскими учебниками. Для этого Польша сотрудничает с украинским Министерством образования и науки. А еще — на территории Польши сейчас функционирует несколько украинских школ и постоянно появляются новые.

В этих учебных заведениях ученики из Украины могут учиться на украинском языке, а в некоторых – даже получать образование по программе Министерства образования Украины.

Факты ICTV узнавали, в каких городах Польши можно получить украинское образование и что для этого понадобится.

Украинские школы в Польше

Сейчас украинские школы работают в нескольких польских городах. Спрос на обучение в этих учебных заведениях значительно превышает предложение.

Школа Материнка им. Д. Павлычко

Эта школа работает в Варшаве еще с 2017 года, предлагая детям из украинских семей обучение по украинской образовательной программе.

Кроме Варшавы, зарегистрироваться на обучение с недавних пор можно в Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Люблине, Познани, Лодзи, Катовице и Зеленой Гуре.

Чтобы зарегистрировать ребенка на обучение в школе, нужно заполнить онлайн-форму и указать город вашего пребывания. В заявке есть список предложенных населенных пунктов.

Вы также можете посетить сайт школы, чтобы просмотреть всю необходимую информацию.

Первая украинская школа в Польше

Это социально-образовательный проект, созданный в марте 2022 года по инициативе Фонда Несокрушимая Украина.

Он призван организовать полноценный учебный процесс и создать школы в Польше для украинских детей. Учебные заведения есть в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. Вот адреса и электронные почты, куда вы можете обращаться:

Варшава: al. Jerozolimskie 179, Warszawa (email: office@warsaw.nezlamna.org);

Краков: ul. Świętego Filipa 25, Kraków (email: office@krakow.nezlamna.org);

Вроцлав: al. Wiśniowa 1, Wrocław (email: office@wroclaw.nezlamna.org).

А на сайте проекта можно найти всю необходимую информацию об особенностях обучения.

Комплекс общеобразовательных школ № 2 им. Маркияна Шашкевича

Здесь обучение на польском и украинском языках. Структура — общеобразовательный лицей № 3 и начальная школа № 17.

Учебное заведение ведет свою традицию еще с галицких времен. В настоящее время школа занимает восьмое место в Национальном рейтинге средних школ.

В программе изучения объем украинского языка равен количеству часов польского языка, дополнительно есть занятия по истории и географии Украины.

Адрес: Перемышль: ul. Smolki 10, Przemyśl (email: zso2@um.przemysl.pl; номер телефон: 16 678 53 47). Сайт заведения.

Комплекс школ с украинским языком обучения

Заведение находится в Гурово-Илавецкое, состоит из общеобразовательного лицея и начальной школы. Здесь особое внимание уделяют поддержанию украинских традиций.

Во время обучения школьники познают историю, географию, культуру и язык своих предков.

Адрес: ul. Szkolna 6, Górowo Iławeckie (e-mail: sekretariat@szkolazdumka.pl; телефон: 897 611 243).

На сайте школы вы найдете всю необходимую информацию.

Комплекс общеобразовательных школ им. Тараса Шевченко

Общеобразовательный лицей в Белом Бору основан в 1990 году. В школе обучение проводится на польском и украинском языках, также здесь изучают английский и немецкий.

Адрес: Бяли Бур: ul. Dworcowa 25, Biały Bór (email: zs2bb@op.pl, телефон: 94 37 39 026).

Если Вас заинтересовала школа, более подробную информацию можно посмотреть на сайте.

Начальная школа № 8 им. Леси Украинки

Украинская школа им. Леси Украинки в Бартошицах имеет по десять свободных мест в садике и первом классе. Сейчас в школе учится 15 маленьких украинцев.

Адрес: Бартошице: ul. Leśna 1, Bartoszyce (e-mail :Ukraina2022@lesiabart.pl, телефон: 530 231 207). Сайт заведения.

Как записать ребенка в польскую школу

Правила и процедура поступления в школы подробно описаны на правительственном сайте Польши:

Сначала нужно выбрать учебное заведение. Далее подать заявление о принятии школьника на обучение. Это может сделать кто-то из родителей или официальный опекун ребенка. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие то, что ребенок посещал школу в Украине. Подать все документы директору школы. Среди обязательных — свидетельство о рождении, табель из предыдущего класса, личное дело, характеристика и карта вакцинации школьника. Если вы выехали в Польшу без документов, подтверждающих обучение ребенка, тогда надо написать заявление об общих годах обучения ребенка в школе Украины и указать учебные заведения, где до того учился школьник.

Если в выбранной вами школе не будет места, вас направят в другое учебное заведение.

Кроме того, если ребенок имеет особые образовательные потребности, родители должны обратиться за помощью к директору школы для подготовки заявления на получение справки о необходимости специального образования.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.