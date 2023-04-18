Украинские школы в Польше: в каких городах можно получить украинское образование и что понадобится
Сейчас в Польше проживает более полумиллиона украинцев в возрасте до 18 лет. Большинство из них — школьники. Согласно статистике, уже сейчас почти 200 тыс. маленьких украинцев посещают польские школы.
Из-за полномасштабной войны в Украине Польша пытается всячески интегрировать молодых украинцев в образовательный процесс. В частности, ученики, не владеющие польским языком, имеют возможность ходить в подготовительные классы и изучать его.
Также на предметах по точным наукам украинцам разрешают пользоваться украинскими учебниками. Для этого Польша сотрудничает с украинским Министерством образования и науки. А еще — на территории Польши сейчас функционирует несколько украинских школ и постоянно появляются новые.
В этих учебных заведениях ученики из Украины могут учиться на украинском языке, а в некоторых – даже получать образование по программе Министерства образования Украины.
Факты ICTV узнавали, в каких городах Польши можно получить украинское образование и что для этого понадобится.
Украинские школы в Польше
Сейчас украинские школы работают в нескольких польских городах. Спрос на обучение в этих учебных заведениях значительно превышает предложение.
Школа Материнка им. Д. Павлычко
Эта школа работает в Варшаве еще с 2017 года, предлагая детям из украинских семей обучение по украинской образовательной программе.
Кроме Варшавы, зарегистрироваться на обучение с недавних пор можно в Кракове, Вроцлаве, Гданьске, Люблине, Познани, Лодзи, Катовице и Зеленой Гуре.
Чтобы зарегистрировать ребенка на обучение в школе, нужно заполнить онлайн-форму и указать город вашего пребывания. В заявке есть список предложенных населенных пунктов.
Вы также можете посетить сайт школы, чтобы просмотреть всю необходимую информацию.
Первая украинская школа в Польше
Это социально-образовательный проект, созданный в марте 2022 года по инициативе Фонда Несокрушимая Украина.
Он призван организовать полноценный учебный процесс и создать школы в Польше для украинских детей. Учебные заведения есть в Варшаве, Кракове и Вроцлаве. Вот адреса и электронные почты, куда вы можете обращаться:
- Варшава: al. Jerozolimskie 179, Warszawa (email: office@warsaw.nezlamna.org);
- Краков: ul. Świętego Filipa 25, Kraków (email: office@krakow.nezlamna.org);
- Вроцлав: al. Wiśniowa 1, Wrocław (email: office@wroclaw.nezlamna.org).
А на сайте проекта можно найти всю необходимую информацию об особенностях обучения.
Комплекс общеобразовательных школ № 2 им. Маркияна Шашкевича
Здесь обучение на польском и украинском языках. Структура — общеобразовательный лицей № 3 и начальная школа № 17.
Учебное заведение ведет свою традицию еще с галицких времен. В настоящее время школа занимает восьмое место в Национальном рейтинге средних школ.
В программе изучения объем украинского языка равен количеству часов польского языка, дополнительно есть занятия по истории и географии Украины.
Адрес: Перемышль: ul. Smolki 10, Przemyśl (email: zso2@um.przemysl.pl; номер телефон: 16 678 53 47). Сайт заведения.
Комплекс школ с украинским языком обучения
Заведение находится в Гурово-Илавецкое, состоит из общеобразовательного лицея и начальной школы. Здесь особое внимание уделяют поддержанию украинских традиций.
Во время обучения школьники познают историю, географию, культуру и язык своих предков.
Адрес: ul. Szkolna 6, Górowo Iławeckie (e-mail: sekretariat@szkolazdumka.pl; телефон: 897 611 243).
На сайте школы вы найдете всю необходимую информацию.
Комплекс общеобразовательных школ им. Тараса Шевченко
Общеобразовательный лицей в Белом Бору основан в 1990 году. В школе обучение проводится на польском и украинском языках, также здесь изучают английский и немецкий.
Адрес: Бяли Бур: ul. Dworcowa 25, Biały Bór (email: zs2bb@op.pl, телефон: 94 37 39 026).
Если Вас заинтересовала школа, более подробную информацию можно посмотреть на сайте.
Начальная школа № 8 им. Леси Украинки
Украинская школа им. Леси Украинки в Бартошицах имеет по десять свободных мест в садике и первом классе. Сейчас в школе учится 15 маленьких украинцев.
Адрес: Бартошице: ul. Leśna 1, Bartoszyce (e-mail :Ukraina2022@lesiabart.pl, телефон: 530 231 207). Сайт заведения.
Как записать ребенка в польскую школу
Правила и процедура поступления в школы подробно описаны на правительственном сайте Польши:
- Сначала нужно выбрать учебное заведение.
- Далее подать заявление о принятии школьника на обучение. Это может сделать кто-то из родителей или официальный опекун ребенка. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие то, что ребенок посещал школу в Украине.
- Подать все документы директору школы. Среди обязательных — свидетельство о рождении, табель из предыдущего класса, личное дело, характеристика и карта вакцинации школьника.
- Если вы выехали в Польшу без документов, подтверждающих обучение ребенка, тогда надо написать заявление об общих годах обучения ребенка в школе Украины и указать учебные заведения, где до того учился школьник.
Если в выбранной вами школе не будет места, вас направят в другое учебное заведение.
Кроме того, если ребенок имеет особые образовательные потребности, родители должны обратиться за помощью к директору школы для подготовки заявления на получение справки о необходимости специального образования.
Беспощадно уничтожать врага на Бахмутском направлении украинским защитникам помогает западное вооружение. Британские пушки L-119 поступили к нам еще в конце лета. Армейцам пришлось проходить за границей специальное обучение, чтобы овладеть техникой. И уже около полугода с помощью этих гаубиц воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады отбивают вражеские штурмы на самом горячем направлении Восточного фронта.Константин Мельников