Нині у Польщі проживає понад пів мільйона українців віком до 18 років. Більшість з них — школярі. Згідно зі статистикою, вже зараз майже 200 тис. маленьких українців відвідують польські школи.

Через повномасштабну війну в Україні Польща намагається всіляко інтегрувати молодих українців в освітній процес. Зокрема, учні, які не володіють польською мовою, мають можливість ходити в підготовчі класи та вивчати її.

Також на предметах з точних наук українцям дозволяють користуватися українськими підручниками. Для цього Польща співпрацює з українським Міністерством освіти та науки. А ще – на території Польщі наразі функціонує декілька українських шкіл та постійно з’являються нові.

У цих навчальних закладах учні з України можуть навчатися українською мовою, а в деяких – навіть здобувати освіту за програмою Міністерства освіти України.

Факти ICTV дізнавалися, у яких містах Польщі можна здобути українську освіту та що для цього знадобиться.

Українські школи у Польщі

Наразі українські школи працюють у кількох польських містах. Нині попит на навчання у цих закладах освіти значно перевищує пропозицію.

Школа Материнка ім. Д. Павличка

Ця школа працює у Варшаві ще з 2017 року, пропонуючи дітям з українських сімей навчання за українською освітньою програмою.

Окрім Варшави, зареєструватися на навчання віднедавна можна у Кракові, Вроцлаві, Гданську, Любліні, Познані, Лодзі, Катовіце та Зеленій Гурі.

Щоб зареєструвати дитину на навчання у школі, потрібно заповнити онлайн-форму та вказати місто вашого перебування. У заявці є список запропонованих населених пунктів.

Ви також можете відвідати сайт школи, аби переглянути усю необхідну інформацію.

Перша українська школа у Польщі

Це соціально-освітній проєкт, створений у березні 2022 року за ініціативи фундації Незламна Україна.

Він покликаний організувати повноцінний навчальний процес та створити школи в Польщі для українських дітей. Заклади освіти є у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Ось адреси та електронні пошти, куди ви можете звертатися:

Варшава: al. Jerozolimskie 179, Warszawa (email: office@warsaw.nezlamna.org);

Краків: ul. Świętego Filipa 25, Kraków (email: office@krakow.nezlamna.org);

Вроцлав: al. Wiśniowa 1, Wrocław (email: office@wroclaw.nezlamna.org).

А на сайті проєкту можна знайти усю необхідну інформацію про особливості навчання.

Комплекс загальноосвітніх шкіл № 2 ім. Маркіяна Шашкевича

Тут навчання є польською та українською мовами. Структура – загальноосвітній ліцей № 3 та початкова школа № 17.

Навчальний заклад веде свою традицію ще з галицьких часів. Наразі школа посідає восьме місце в національному рейтингу середніх шкіл. У програмі вивчення обсяг української мови дорівнює кількості годин польської мови, додатково є заняття з історії та географії України.

Адреса: Перемишль: ul. Smolki 10, Przemyśl (email: zso2@um.przemysl.pl; номер телефон: 16 678 53 47). Сайт закладу.

Комплекс шкіл з українською мовою навчання

Заклад розташований в Гурово-Ілавецьке, складається з загальноосвітнього ліцею та початкової школи. Тут особливу увагу приділяють підтримуванню українських традицій.

Під час навчання школярі пізнають історію, географію, культуру та мову своїх предків. Адреса: ul. Szkolna 6, Górowo Iławeckie (e-mail: sekretariat@szkolazdumka.pl; телефон: 897 611 243).

На сайті школи ви знайдете усю необхідну інформацію.

Комплекс загальноосвітніх шкіл ім. Тараса Шевченка

Загальноосвітній ліцей в Білому Борі заснований у 1990 році. У школі навчання проводиться польською та українською мовами, також тут вивчають англійську та німецьку.

Адреса: Бяли Бур: ul. Dworcowa 25, Biały Bór (email: zs2bb@op.pl, телефон: 94 37 39 026).

Якщо вас зацікавила школа, детальнішу інформацію можна переглянути на сайті.

Початкова школа № 8 ім. Лесі Українки

Українська школа ім. Лесі Українки в Бартошицях має по десять вільних місць у садочку та першому класі. Зараз у школі вчиться 15 маленьких українців.

Адреса: Бартошиці: ul. Leśna 1, Bartoszyce (e-mail: Ukraina2022@lesiabart.pl, телефон: 530 231 207). Сайт закладу.

Як записати дитину в польську школу

Правила та процедура вступу до шкіл детально описані на урядовому сайті Польщі:

Спершу потрібно обрати навчальний заклад. Далі подати заяву про прийняття школяра на навчання. Це може зробити хтось із батьків або офіційний опікун дитини. До заяви потрібно додати документи, які підтверджують те, що дитина відвідувала школу в Україні. Подати всі документи директору школи. Серед обов’язкових – свідоцтво про народження, табель з попереднього класу, особова справа, характеристика та карта вакцинації школяра. Якщо ви виїхали до Польщі без документів, які підтверджують навчання дитини, тоді треба написати заяву про загальні роки навчання дитини в школі України й вказати навчальні заклади, де до того вчився школяр.

Якщо у школі, яку ви обрали, не буде місця, вас скерують до іншого закладу освіти.

Крім того, якщо дитина має особливі освітні потреби, батьки мають звернутися за допомогою до директора школи для підготовки заяви на отримання довідки про необхідність спеціальної освіти.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.