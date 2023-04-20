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Общество
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В Украине демографическая катастрофа из-за выезда за границу молодежи — Либанова

українці за кордоном
Фото: Pexels

Ситуация с выездом украинцев за границу из-за войны является катастрофической, поскольку выехали преимущественно молодые женщины в возрасте до 40 лет и с детьми.

Об этом заявила академик и директор Института демографии и социальных исследований имени М.В.Птухи НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, ситуацию можно считать катастрофической, даже если выехало 2 млн человек.

— Допустим, один миллион из них — это преимущественно взрослые, в большей степени женщины. И если война продлится долго, то я не знаю, где произойдет воссоединение семей: в Польше или в Украине. Я не знаю, кто куда поедет, — сказала она.

Либанова считает ситуацию демографической катастрофой, потому что выехали преимущественно молодые женщины в возрасте до 40 лет, с детьми. Она подчеркнула, что довольно интенсивный процесс демографического старения, который и так был присущ Украине, сейчас значительно усиливается из-за выезда молодежи.

Поэтому в Украине значительно повышается нагрузка на трудоспособное население.

Она добавила, что 70% женщин, которые выехали, имеют высшее образование. По крайней мере, весной 2022-го выезжали преимущественно киевлянки и харьковчанки, женщины с высоким уровнем образования. В целом до 90% беглецов от войны — это горожане. Селяне за границу не ехали. По ее словам, с теми, кто выехал, Украина теряет образовательный потенциал.

Либанова отметила, что за границу уезжали активные и самодостаточные женщины, которые привыкли полагаться на свои силы. Она назвала эти потери пропорциональными продолжительности активных боевых действий. Чем дольше будет длиться война, тем больше женщины и дети адаптируются за рубежом.

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В Украине демографическая катастрофа из-за выезда за границу молодежи — Либанова

Источник: РБК-Украина
Война в Украине, демография, Українці
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