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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Україні демографічна катастрофа через виїзд за кордон молоді – Лібанова

українці за кордоном
Фото: Pexels

Ситуація з виїздом українців за кордон через війну є катастрофічною, оскільки виїхали переважно молоді жінки віком до 40 років і з дітьми.

Про це заявила академік та директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова.

За її словами, ситуацію можна вважати катастрофічною, навіть якщо виїхало 2 млн людей.

– Припустимо, один мільйон із них – це переважно дорослі, більшою мірою жінки. І якщо війна триватиме довго, то я не знаю, де відбудеться возз’єднання родин: в Польщі чи в Україні. Я не знаю, хто куди поїде, – сказала вона.

Лібанова вважає ситуацію демографічною катастрофою, бо виїхали переважно молоді жінки віком до 40 років, з дітьми. Вона підкреслила, що доволі інтенсивний процес демографічного старіння, який і так був притаманний Україні, зараз значно посилюється через виїзд молоді.

Через це в Україні значно підвищується навантаження на працездатне населення.

Вона додала, що 70% жінок, які виїхали, мають вищу освіту. Принаймні, весною 2022-го виїздили переважно киянки і харків’янки, жінки з високим рівнем освіти. Загалом до 90% втікачів від війни – це містяни. Селяни за кордон не їхали. За її словами, з тими, хто виїхав, Україна втрачає освітній потенціал.

Лібанова зауважила, що за кордон їхали активні й самодостатні жінки, які звикли покладатися на свої сили. Вона назвала ці втрати пропорційними тривалості активних бойових дій. Що довше триватиме війна, тим більше жінки й діти адаптуються за кордоном.

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В Україні демографічна катастрофа через виїзд за кордон молоді – Лібанова

Джерело: РБК-Україна
Війна в Україні, демографія, Українці
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