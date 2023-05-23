В Укрзализныце введут женские купе: где можно будет приобрести билеты

Укрзализныця рассматривает возможность введения женских купе. В компании сообщили, что активно работают над вопросом усиления мер безопасности в пассажирских поездах.

Сейчас разрабатываются IT-решения и будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты.

В пресс-службе УЗ отметили, что компания проводит консультации с юристами, международными и украинскими общественными организациями.

Глава правления АО Укрзализныця Евгений Лященко рассказал, что безопасность украинцев независимо от гендера является приоритетом. Он добавил, что железнодорожники внимательно изучили мировой опыт, ведь женские купе или вагоны существуют в некоторых странах Азии и были протестированы в Европе.

— Мы верим в комплекс мер, где тревожные кнопки и сигнализация в купе, видеонаблюдение, усиленное патрулирование и неотвратимое наказание за любое доказанное проявление домогательств будут играть ключевую роль в искоренении этого явления. Поэтому текущее решение железной дороги — помочь женщинам чувствовать себя комфортнее и безопаснее с помощью комплекса мер, одним из которых станет пилот с женскими купе, — рассказал Лященко.

По его словам, такие купе будут тестировать в течение нескольких месяцев, после чего решат относительно масштабирования. Это будет зависеть от реального спроса и отзывов.

На первом этапе услугу по покупке билетов в женские купе возможно реализовать только через собственное мобильное приложение Укрзализныци.

В Украине в течение нескольких недель в соцсетях обсуждают ситуации с домогательствами к женщинам в поездах и идеи создания специальных женских купе. На сайте правительства даже зарегистрировали петицию о создании отдельных вагонов для женщин и мужчин.

Фото: Укрзализныця

Источник : Укрзализныця

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