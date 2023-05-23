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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

В Укрзалізниці запровадять жіночі купе: де можна буде придбати квитки

вагон Укрзалізниці

Укрзалізниця розглядає можливість запровадження жіночих купе. У компанії повідомили, що активно працюють над питанням посилення безпекових заходів у пасажирських потягах.

Нині розробляються IT-рішення та будуть внесені відповідні зміни до нормативних актів.

У пресслужбі УЗ зазначили, що компанія проводить консультації з юристами, міжнародними та українськими громадськими організаціями.

Голова правління АТ Укрзалізниця Євген Лященко розповів, що безпека українців незалежно від гендеру є пріоритетом. Він додав, що залізничники уважно вивчили світовий досвід, адже жіночі купе або вагони існують у деяких країнах Азії та були протестовані в Європі.

— Ми віримо в комплекс заходів, де тривожні кнопки та сигналізація в купе, відеоспостереження, посилене патрулювання і невідворотне покарання за будь-який доведений прояв домагань відіграватимуть ключову роль у викоріненні цього явища.  Тому поточне рішення залізниці — допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше за допомогою комплексу заходів, одним з яких стане пілот із жіночими купе, – розповів Лященко.

За його словами, такі купе тестуватимуть упродовж декількох місяців, після чого вирішать щодо масштабування. Це залежатиме від реального попиту та відгуків.

На першому етапі послугу з купівлі квитків у жіночі купе можливо реалізувати тільки через власний мобільний застосунок Укрзалізниці.

В Україні протягом кількох тижнів у соцмережах обговорюють ситуації з домаганнями до жінок у потягах та ідеї створення спеціальних жіночих купе. На сайті уряду навіть зареєстрували петицію про створення окремих вагонів для жінок та чоловіків.

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Фото: Укрзалізниця

Джерело: Укрзалізниця
потяги, Укрзалізниця
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