Украинцы за границей. Что будет с экономикой, если беженцы не вернутся домой

Более 68% из 6 млн украинских беженцев — женщины, так как большинству мужчин в возрасте 18-60 лет не разрешено покидать страну.

По словам экономиста Александра Исакова из Bloomberg Economics, если не удастся убедить ни одну из 2,8 млн женщин трудоспособного возраста вернуться, это будет стоить Украине 10% ее годового довоенного валового внутреннего продукта. А это — до $20 млрд в год. И эта потеря существенно больше помощи, которую предложил Украине Европейский Союз — четырехлетний пакет стоимостью €12,5 млрд в год.

Какой дефицит работников в Украине

Министерство экономики заявляет, что Украине не хватает 4,5 млн работников и предпринимателей. Ведомство стремится восполнить этот пробел за счет возврата беженцев (60% из них имеют высшее образование). И также — талантов из-за границы.

С этой целью министерство работает над стимулами для возвращения женщин на рынок труда, учитывая новый трудовой закон, попытки сократить гендерный разрыв в оплате труда и гранты, чтобы помочь женам тех, кто воюет на фронте, начать собственный бизнес.

— Только люди создают ВВП экономики. Меня тревожит, что много умных и сообразительных людей, молодых людей, особенно женщин, выезжают из Украины, — сказал соучредитель Monobank Олег Гороховский.

По его словам, женщины имеют непропорциональное влияние на потребительский спрос, поскольку именно они, как правило, принимают основные решения, когда речь идет о покупках для дома.

Многие беженцы, вероятно, вернутся со временем. По данным УВКБ ООН, после окончания последней войны в Европе, в Боснии в 1990-х годах, понадобилось почти десять лет, чтобы половина из 2 млн беженцев и вынужденных переселенцев вернулись домой.

По подсчетам Исакова, если половина всех беженцев вернется, это будет стоить экономике $10 млрд в год. Это 5% ВВП, если учесть, что некоторые мужчины и семьи переедут к тем женщинам, которые решили остаться за границей.

Не менее важной, чем потеря спроса, является утрата рабочей силы.

Что говорят переселенцы

Переселенка Валерия Люлько до прошлого года была бизнес-партнером в Киеве, помогая иностранным компаниям, в частности Paramount Global и Hasbro Inc., лицензировать продукцию в Украине. Люлько выехала за границу, чтобы спасти своего сына, которому сейчас 12 лет. Там она устроилась на работу и сейчас пытается обменять свое удостоверение беженца, срок действия которого истекает в следующем году, на более постоянную рабочую визу.

— Люди, которые разобрались с ситуацией с работой в Германии, в Нидерландах, в Великобритании или в любой другой европейской стране, они более-менее планируют остаться там, где они есть сейчас, — говорит Люлько.

На вопрос, планирует ли она вернуться домой, 42-летняя женщина ответила, что остается слишком много открытых вопросов.

— Я, честно говоря, не знаю, — сказала Люлько, добавив, что большинство тех, кто возвращается, говорят только на украинском или русском языках, поэтому им трудно найти работу и интегрироваться.

— Если бы у меня не было дочери, я бы уже вернулась в Украину, — говорит 31-летняя переселенка Дарья Честина, которая сейчас вместе с 9-летней дочерью находится в Бразилии.

Женщина волнуется, что такие молодые люди, как она, владеющие иностранным языком и имеющие навыки, востребованные в мире, никогда не вернутся. И это, по ее мнению, приведет к потере критически важного ресурса для построения новой Украины. Если люди не вернутся, говорит она, то “зачем мы ведем эту войну”.

Германия приняла более 1 млн беженцев из Украины. Официальный опрос 7 тыс. украинских беженцев в Германии, опубликованный 12 июля, показал, что 44% намерены остаться в стране на несколько лет или навсегда. Это на 5% больше, чем прошлым летом.

Три четверти беженцев посещают курсы немецкого языка или уже закончили их, что является важной предпосылкой для трудоустройства.

При каких условиях украинцы вернутся домой

По мнению директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Эллы Либановой, на возвращение украинцев будет влиять, прежде всего, два фактора — военные действия и экономическая ситуация.

— Люди больше адаптируются за рубежом к жизни, потому что работать же надо, жить за что-то надо.

По словам Либановой, большая часть украинских беженок, около 70%, имеет высшее образование:

— Более того, я бы сказала, что уехали те женщины, которые активны, деятельны и рассчитывают на собственные силы… Поэтому они там адаптируются довольно быстро. И чем дольше это будет продолжаться, тем меньше из них вернется.

Источник : Bloomberg

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