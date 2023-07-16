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Общество
Валентина Чорна, редактор ленты

Более 75% украинских беженцев и ВПЛ планируют вернуться домой — ООН

українці в Кракові
Фото: Depositphotos

Более 75% беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) надеются вернуться в Украину в будущем.

Об этом сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека со ссылкой на результаты опроса, проведенного в апреле-мае.

14% беженцев и 15% ВПЛ сообщили о планах вернуться на постоянное проживание домой в течение ближайших трех месяцев.

Больше всего таких респондентов среди беженцев из Николаевской и Черниговской областей, а также среди ВПЛ из Николаевской, Киевской областей и Киева. Впрочем, их гораздо меньше среди ВПЛ, прибывающих с Востока Украины (за исключением Харьковской области).

В будущем в Украину хотят вернуться 62% беженцев и 67% ВПЛ. Надежда на возвращение выше среди ВПЛ родом из Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областей. Беженцы, которые сейчас проживают в соседних с Украиной государствах, чаще надеются на возвращение, чем те, кто живет в других европейских странах (71% против 57%).

18% беженцев и 6% ВПЛ еще не определились с возвращением в будущем. Нерешительность относительно возвращения более заметна среди беженцев из Полтавской, Донецкой, Винницкой, Житомирской, Луганской областей и Киева, а также среди ВПЛ из Киевской и Луганской областей.

Их доля также выше среди беженцев, находящихся в государствах, которые не являются соседями Украины (24% против 8%).

Об отсутствии планов и надежд на возвращение домой сообщили 6% беженцев и 12% ВПЛ. Таких респондентов было больше среди беженцев из Львовской и Луганской областей, а также среди ВПЛ из Луганской, Киевской и Донецкой областей.

Исследование показало, что намерения беженцев и ВПЛ сильно зависят от ситуации с безопасностью у них дома и статуса их жилья, а также от их текущего социально-экономического положения.

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