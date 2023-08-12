В Украине разрешили выезд за границу еще одной категории граждан

Военнообязанные украинцы, не подлежащие призыву на военную службу по мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в антитеррористической операции (АТО), смогут пересекать государственную границу Украины во время военного положения.

По данным Правительственного портала, соответствующие изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины (постановление КМУ от 27.01.1995 №57) внесены во время заседания Кабмина.

— Военная агрессия РФ против Украины началась в 2014 году и была восстановлена 24 февраля 2022 года полномасштабным вторжением. Мы должны избежать несправедливого разделения как украинских защитников — участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших воинов, — утверждает министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

В правительстве объясняют, что это решение приняли для избежания несправедливого ограничения прав членов семей людей, погибших или пропавших без вести во время участия в АТО (с начала вооруженной агрессии в 2014 году до 30 апреля 2018 года).

Источник : Кабмин

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