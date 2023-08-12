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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян

В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян
Фото: Держприкордонслужба

Військовозобов’язані українці, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України під час воєнного стану.

За даними Урядового порталу, відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України (постанова КМУ від 27.01.1995 №57) внесено під час засідання Кабміну.

– Військова агресія РФ проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням. Ми маємо уникнути несправедливого розділення як українських оборонців – учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів, – стверджує міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

В уряді пояснюють, що це рішення ухвалили для уникнення несправедливого обмеження прав членів родин людей, які загинули або зникли безвісти під час участі в АТО (з початку збройної агресії у 2014 році до 30 квітня 2018 року).

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В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян

Джерело: Урядовий портал
АТО Донбас, Бійці АТО, Війна в Україні, військовослужбовці, Воєнний стан, Кордони України
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