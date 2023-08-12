В Україні дозволили виїзд за кордон ще одній категорії громадян

Військовозобов’язані українці, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час участі в антитерористичній операції (АТО), зможуть перетинати державний кордон України під час воєнного стану.

За даними Урядового порталу, відповідні зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України (постанова КМУ від 27.01.1995 №57) внесено під час засідання Кабміну.

– Військова агресія РФ проти України розпочалася у 2014 році та була відновлена 24 лютого 2022 року повномасштабним вторгненням. Ми маємо уникнути несправедливого розділення як українських оборонців – учасників військових і спеціальних заходів, так і прав членів родин полеглих воїнів, – стверджує міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

В уряді пояснюють, що це рішення ухвалили для уникнення несправедливого обмеження прав членів родин людей, які загинули або зникли безвісти під час участі в АТО (з початку збройної агресії у 2014 році до 30 квітня 2018 року).

Джерело : Урядовий портал

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