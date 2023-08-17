Несколько поездов отменили: с 8 сентября временно изменится график рейсов в Польшу
8 сентября начнется плановый ремонт железнодорожной инфраструктуры в Перемышле, который продлится около месяца, что временно скажется на движении поездов в Польшу.
В Укрзализныце рассказали обо всех изменениях в графике рейсов:
1) Поезда №89/90 Киев — Перемышль и №73/74 Харьков — Перемышль с 7 сентября по 6 октября (отправление из Киева и Харькова) будут отменены.
2) В то же время с 3 сентября будет курсировать новый поезд №119/120 Киев — Хелм, который станет уже третьим ежедневным поездом в этот чрезвычайно популярный город.
Он будет отправляться из Киева в 06:28 и прибывать в Хелм в 17:27 (удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Всходня 21:02).
Назад из Хелма — в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев — в 22:45.
Этот рейс удобен для тех, у кого запланированы вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром (Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вена).
3) По пятницам и субботам в течение месяца в Польше (то есть с отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+: действующего №705/706 Киев — Перемышль и нового №707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева в 22:17, прибытие в Перемышль в 06:23, обратно из Перемышля — в 11:15, прибытие в Киев — в 20:41).
4) В указанные выше шесть выходных сентября будут отменены поезда: №53/54 Киев — Перемышль, №89/90 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль, №73/74 Харьков — Перемышль и №715/716 Киев — Перемышль.
5) Ремонты на польской железной дороге скажутся на движении еще двух поездов:
- №54 Перемышль — Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00);
- №36 Перемышль — Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10.
В то же время количество мест на Польшу в сентябре даже возрастет на около 100 благодаря новому рейсу на Хелм (кроме трех пар выходных), говорят в УЗ.
Железнодорожники также напомнили, что билеты в направлении Польши продаются на 20 суток вперед.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко