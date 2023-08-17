Несколько поездов отменили: с 8 сентября временно изменится график рейсов в Польшу

8 сентября начнется плановый ремонт железнодорожной инфраструктуры в Перемышле, который продлится около месяца, что временно скажется на движении поездов в Польшу.

В Укрзализныце рассказали обо всех изменениях в графике рейсов:

1) Поезда №89/90 Киев — Перемышль и №73/74 Харьков — Перемышль с 7 сентября по 6 октября (отправление из Киева и Харькова) будут отменены.

2) В то же время с 3 сентября будет курсировать новый поезд №119/120 Киев — Хелм, который станет уже третьим ежедневным поездом в этот чрезвычайно популярный город.

Он будет отправляться из Киева в 06:28 и прибывать в Хелм в 17:27 (удобная стыковка с польским поездом IC 21100 Хелм 18:12 — Варшава Всходня 21:02).

Назад из Хелма — в 10:23 (пересадка с поезда IC12100 Варшава Всходня 06:05 — Хелм 08:42), прибытие в Киев — в 22:45.

Этот рейс удобен для тех, у кого запланированы вылеты из варшавского аэропорта им. Фредерика Шопена после 23:00 или рано утром (Каир, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Вена).

3) По пятницам и субботам в течение месяца в Польше (то есть с отправлением из Киева 7-8, 14-15, 21-22 сентября) сохранится курсирование только двух поездов Интерсити+: действующего №705/706 Киев — Перемышль и нового №707/708 Киев — Перемышль (отправление из Киева в 22:17, прибытие в Перемышль в 06:23, обратно из Перемышля — в 11:15, прибытие в Киев — в 20:41).

4) В указанные выше шесть выходных сентября будут отменены поезда: №53/54 Киев — Перемышль, №89/90 Киев — Перемышль, №31/32 Запорожье — Перемышль, №35/36 Одесса — Перемышль, №73/74 Харьков — Перемышль и №715/716 Киев — Перемышль.

5) Ремонты на польской железной дороге скажутся на движении еще двух поездов:

№54 Перемышль — Киев будет отправляться из Перемышля в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Киев в 05:34 (вместо 09:00);

№36 Перемышль — Одесса будет отправляться в 13:45 (вместо 20:28) и прибывать в Одессу в 08:10.

В то же время количество мест на Польшу в сентябре даже возрастет на около 100 благодаря новому рейсу на Хелм (кроме трех пар выходных), говорят в УЗ.

Железнодорожники также напомнили, что билеты в направлении Польши продаются на 20 суток вперед.

Источник : Укрзализныця

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