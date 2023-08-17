Кілька потягів скасували: з 8 вересня тимчасово зміниться графік рейсів до Польщі
8 вересня розпочнеться плановий ремонт залізничної інфраструктури у Перемишлі, який триватиме близько місяця, що тимчасово позначиться на руху поїздів до Польщі.
В Укрзалізниці розповіли про усі зміни у графіку рейсів:
1) Поїзди №89/90 Київ – Перемишль та №73/74 Харків – Перемишль з 7 вересня до 6 жовтня (відправлення з Києва та Харкова) будуть скасовані.
2) Водночас із 3 вересня курсуватиме новий поїзд №119/120 Київ – Хелм, який стане вже третім щоденним потягом до цього надзвичайно популярного міста.
Він вирушатиме з Києва о 06:28 та прибуватиме до Хелма о 17:27 (зручна стиковка з польським поїздом IC 21100 Хелм 18:12 – Варшава Всходня 21:02).
Назад із Хелма – о 10:23 (пересадка з поїзда IC12100 Варшава Всходня 06:05 – Хелм 08:42), прибуття до Києва – о 22:45.
Цей рейс зручний для тих, у кого заплановані вильоти з варшавського аеропорту ім. Фредеріка Шопена після 23:00 або рано вранці (Каїр, Острава, Мюнхен, Париж, Франкфурт, Відень).
3) По пʼятницях та суботах протягом протягом місяця у Польщі (тобто відправленням із Києва 7-8, 14-15, 21-22 вересня) збережеться курсування лише двох поїздів Інтерсіті+: чинного №705/706 Київ – Перемишль та нового №707/708 Київ – Перемишль (відправлення з Києва о 22:17, прибуття до Перемишля о 06:23, зворотно з Перемишля – об 11:15, прибуття до Києва – о 20:41).
4) У зазначені вище шість вихідних вересня будуть скасовані поїзди: №53/54 Київ – Перемишль, №89/90 Київ – Перемишль, №31/32 Запоріжжя – Перемишль, №35/36 Одеса – Перемишль, №73/74 Харків – Перемишль та №715/716 Київ – Перемишль.
5) Ремонти на польській залізниці позначаться на руху ще двох поїздів:
- №54 Перемишль – Київ відправлятиметься з Перемишля о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Києва о 05:34 (замість 09:00);
- №36 Перемишль – Одеса відправлятиметься о 13:45 (замість 20:28) та прибуватиме до Одеси о 08:10.
Водночас кількість місць на Польщу у вересні навіть зросте на близько 100 завдяки новому рейсу на Хелм (окрім трьох пар вихідних), кажуть в УЗ.
Залізничники також нагадали що квитки у напрямку Польщі продаються на 20 діб наперед.
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