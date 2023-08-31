Верификация выплат ВПЛ: Верещук заявила, что до 180 тыс. человек ошибочно получают средства

Около 180 тыс. украинских граждан ошибочно получают выплаты от государства как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Таковы предварительные данные верификации, которую проводит Министерство финансов Украины.

Об этом рассказала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона Єдині новини.

Так она ответила на вопрос, скольким людям перестанут платить помощь как внутренним переселенцам.

По словам Верещук, верификация установила, что на сегодня 109 тыс. человек постоянно проживают за границей и при этом получают выплаты в странах пребывания и как ВПЛ в Украине.

– Почти 10 тыс. оказались числящимися в реестрах ЗАГСа как умершие, и на них до сих пор получают выплаты. Также были обнаружены ошибки в реестре, когда двое членов семьи, например и отец, и мать, подали на выплаты для тех же детей. Таких семей нашли около 60 тыс., — отметила Верещук.

Министр заверила, что ошибки исправят, а выплаты таким лицам прекратят.

Она напомнила, что право на выплаты с 1 сентября также потеряют люди, которые в период с июля, когда началась верификация, приобрели в собственность, например, новый автомобиль, дом или квартиру.

– То есть совершили одноразовую дорогостоящую покупку. Это значит, что у людей есть средства и наверняка им 2 тыс. грн от государства ежемесячно не так нужны, как многодетной семье или человеку с инвалидностью, — заявила Верещук.

Вице-премьер также отметила, что от людей не будут требовать возвращения неправомерно начисленных средств.

Она напомнила, что постановление правительства о прекращении выплат для некоторых категорий ВПЛ начало действовать 15 июля этого года.

– Мы считаем, что если государство не написало других правил до сих пор, то мы не можем требовать от людей регрессивно что-то задним числом возвращать. Если система допустила ошибку, то это проблема системы, – рассказала Верещук.

Если человек не согласен, что ему прекратили выплаты, можно обращаться в Минреинтеграции, ЦПАУ, отдел соцзащиты, в территориальные органы власти письменно или по телефону.

Верещук также сообщила, что на сегодня ежемесячную государственную помощь для внутренних переселенцев получают 2 млн 600 тыс. человек. Расходы на выплаты ВПЛ в этом году составят 72 млрд грн.

Как известно, помощь для ВПЛ в Украине составляет 3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей; 2 тыс. грн – для других лиц.

С 1 августа право на эту помощь потеряли граждане, которые находятся за границей более 30 календарных дней без обоснованных причин; фактически вернулись в покинутое место жительства; отбывают наказание в местах лишения свободы; были осуждены за преступления против основ нацбезопасности Украины.

А с 1 сентября право на выплаты теряют те внутренние переселенцы, которые с июля совершили покупку недвижимости, автомобиля, имеют более 100 тыс. грн на депозитном счете, приобрели иностранную валюту или банковские металлы на сумму свыше 100 тыс. грн.

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