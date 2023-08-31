Верифікація виплат ВПО: Верещук заявила, що до 180 тис. осіб помилково отримують кошти

Близько 180 тис. українських громадян помилково отримують виплати від держави як внутрішньо переміщені особи (ВПО). Такими є попередні дані верифікації, яку проводить Міністерство фінансів України.

Про це розповіла віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону Єдині новини.

Таким чином вона відповіла на запитання, скільком людям перестануть платити допомогу як внутрішнім переселенцям.

За словами Верещук, верифікація встановила, що на сьогодні 109 тис. людей постійно мешкають за кордоном і при цьому отримують виплати у країнах перебування і як ВПО в Україні.

– Майже 10 тис. виявилися такими, що значаться в реєстрах РАЦСу як померлі, і на них досі отримують виплати. Також було знайдено помилки в реєстрі, коли двоє членів родини, наприклад і батько, і мати, подали на виплати для тих самих дітей. Таких родин знайшли майже 60 тисяч, – зазначила Верещук.

Міністр запевнила, що помилки виправлять, і виплати таким особам припинять.

Вона нагадала, що право на виплати з 1 вересня також втратять люди, які в період з липня, коли почалася верифікація, придбали у власність, наприклад, новий автомобіль, будинок чи квартиру.

– Тобто зробили одноразову дороговартісну покупку. Це означає, що в людей є кошти і, напевно, їм 2 тис. грн від держави щомісяця не так потрібні, як багатодітній родині або людині з інвалідністю, – заявила Верещук.

Віцепрем’єр також наголосила, що від людей не вимагатимуть повернення неправомірно нарахованих коштів.

Вона нагадала, що постанова уряду про припинення виплат для деяких категорій ВПО почала діяти 15 липня цього року.

– Ми вважаємо, що якщо держава не написала інших правил до цього часу, то ми не можемо вимагати від людей регресивно щось там заднім числом повертати. Якщо система допустила помилку, то це проблема системи, – розповіла Верещук.

Якщо людина не згодна, що їй припинили виплати, можна звертатися до Мінреінтеграції, ЦНАПу, відділу соцзахисту, до територіальних органів влади письмово чи телефоном.

Верещук також повідомила, що на сьогодні щомісячну державну допомогу для внутрішніх переселенців отримують 2 млн 600 тис. осіб. Видатки на виплати ВПО цього року складуть 72 млрд грн.

Як відомо, допомога для ВПО в Україні становить 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей; 2 тис. грн – для інших осіб.

З 1 серпня право на цю допомогу втратили громадяни, які перебувають за кордоном понад 30 календарних днів поспіль без обґрунтованих причин; фактично повернулися до покинутого місця проживання; відбувають покарання у місцях позбавлення волі; були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України.

А з 1 вересня право на виплати втрачають ті внутрішні переселенці, які з липня здійснили купівлю нерухомості, автомобіля, мають понад 100 тис. грн на депозитному рахунку, придбалиіноземну валюту чи банківські метали на суму понад 100 тис. грн.

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