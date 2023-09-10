Когда вернусь, сделаю жену и детей самыми счастливыми на свете: командир танка, воюющий в Харьковской области

Боец Сергей с позывным Енот — командир танка. Воевал в 2015-2016 годах в АТО в составе 53 бригады. Во время полномасштабного вторжения он воюет в составе 32 отдельной механизированной бригады, которая сейчас держит оборону на Купянско-Лиманском направлении. Он командир танка Т-64. В экипаже у него еще механик и наводчик.

— Всегда морально сложно перед выходом, учитывая нынешнюю обстановку. Есть много Ланцетов, которые портят нам ситуацию. То есть до выхода на задание ты волнуешься и можешь волноваться после, в процессе ты не волнуешься, — говорит Сергей.

У бойцов есть четкая цель — чтобы детям и внукам не пришлось снова становиться в оборону.

— Мы хотим сделать так, чтобы ни одному ребенку в будущем не пришлось участвовать в войне, и тем более в войне в Украине, — говорит танкист.

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У Сергея дома двое детей и жена.

— Я их очень люблю, передаю поздравления. Очень хочу, чтобы война закончилась. Я вернусь к ним, и сделаю их самыми счастливыми в мире.

Рассказывает, что бывали ситуации на фронте, когда было действительно страшно.

— Еще на подходе на позицию мы потеряли связь между машинами, я не слышал другого командира танка. Это самое страшное, когда ты не слышишь другого командира танка, с которым должен взаимодействовать, — говорит боец.

Попали под массированный обстрел из артиллерии и минометов. Получили команду об отходе, потому что могли потерять технику. Удалось выйти.

— Мы смогли отойти, но, как я понимаю, они не знали, что мы отошли, потому что через пять часов весь квадрат, где мы были раньше, был накрыт фосфорными снарядами. Мы потом наблюдали, как кроют фосфорными снарядами. Было страшновато. Противник использует оружие, запрещенное международными конвенциями, договорами. Они говорят, что не делают этого, но примеров множество, — говорит Сергей.

Когда морально тяжело, Сергей пишет стихи.

— Когда трудно, тогда легче пишется, тогда больше мыслей в голове, лучше подобрать рифму. Так я отвлекаюсь от этой постоянной стрельбы, от снарядов, которые пролетают над головой, — говорит Сергей, — говорит Сергей.

Вот его стихотворение, посвященное танкистам.

Ти бачиш світ через приціл. У ньому там ворожі цілі.

Попереду лиш суходіл. На ньому танки вже згорілі.

Та знов твій екіпаж сидить. Механік гріє вже машину.

А навідник просто мовчить і мовчки розправляє спину

В танку мотор порушив тишу, всі перевірили зв’язок.

Не раз про тебе я напишу. Ти знов на місці, ватажок.

Вперед, вперед знов шум на фоні. Машина знову на завданні,

Щоб ворог зник десь на кордоні — ще не збулося це бажання.

А ти і вся твоя команда зможуть багато розповісти,

Як дуже дружна ваша банда, що називається танкісти.

Всех побратимов, танкистов поздравляет и желает вернуться домой.

— Чтобы каждый из них был цел, здоров, и с победой вернулся домой. За нами правда, мы на своей земле воюем, чтобы освободить ее от захватчика, — говорит Сергей.

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