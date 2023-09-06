История героя-танкиста, участвовавшего в прорыве на Херсонщине

Герой Украины Дмитрий Дозорчий. Командир танковой роты. Наивысшую государственную награду воин получил за то, что в первое утро после полномасштабного вторжения сумел дать возможность 59 бригаде выйти из окружения Олешек Херсонской области. Для этого Дозорчему вместе с подчиненными пришлось преодолеть 70 километров танковой колонной и пойти на прорыв российского десанта на мосту через Днепр. Рассказ непосредственного участника тех событий опровергает кремлевскую пропаганду, что Херсон сдали без боя и россияне зашли в город чуть ли не парадом. Он поступил в военную академию, когда в Украине уже шла война.

– Это была еще мечта с детства. Мне нравилось все, что касается военного, – рассказывает Дмитрий Дозорчий.

В 24 года во главе танковой роты он пошел на прорыв русских десантников.

– На момент столкновения с авиацией противника, я уже понял, что это полномасштабное вторжение, – говорит он и добавляет – Надо было уберечь людей. Для меня люди – это превыше всего.

После освобождения правобережья Херсощины 59 бригаду, где служит Дмитрий, перебросили в Донецкую область, неподалеку от временно оккупированного поселка Пески, о котором украинцы услышали задолго до начала полномасштабного вторжения. Когда еще шли бои за Донецкий аэропорт.

– Там было тяжело по той причине, что посадок мало, много степей. Здесь наоборот много должностей, перепады местности. Ты можешь стоять в 100 метрах от противника, но ты его не видишь за счет перепадов местности, – рассказывает мужчина.

Командир танковой роты Дмитрий Дозорчий получил высшую государственную награду Герой Украины. За то, что вывел 59 бригаду из окружения. Перед полномасштабным вторжением основные подразделения тогда проходили согласования в Олешковских песках Херсонской области. А Дмитрий со своей ротой за несколько дней до начала великой войны по приказу выдвинулся в Железный порт, где должен был уничтожать вражеские катера, если они будут приближаться к берегу. Чтобы не допустить высадки русского десанта.

– Мы уже застали отдельно от бригады в 04:00-04:30 я встал, пошел умыться, здесь прибегает ко мне постовой. Говорит, Леонидович, там что-то прилетело я не понял что, скорей всего самолет. Я говорю, и какой самолет, о каком самолете ты говоришь. Затем через короткий промежуток раздались взрывы. Я поднял подразделение по тревоге, – вспоминает танкист.

Задачи Дмитрий не знал. Связи по рации не было, его бригада стояла в 70 километрах. На протяжении всего маршрута Дозорчий получал от командира названия населенных пунктов, к которым постепенно вел своих подчиненных – 33 танкиста. Зайти в интернет тогда не было возможности. Начавшаяся большая война бойцы поняли после встречи с российской авиацией.

— Над нами пролетело около 20 вертолетов, вот как раз десантная группа штурмовая, которая высадилась на Херсонщине, она над нами пролетела. Никаких опознавательных знаков не было. А когда над нами пролетели Ка-52, увидели эту звезду во весь хвост. Мы свернули с дороги, там был густой хвойный лес. Мы зашли в лес и это нас спасло, – говорит Дмитрий Дозорчий.

Колонна из 10 танков ехала наугад, разведданных не было. По дороге наталкивались то на штурмовую группу, которая ждала в засаде, то на украинский грузовик, где сидели россияне.

– Водитель еще поздоровался, мы поздоровались. Разворачиваем головы, а в кузове сидят военные с русскими флагами. И они только проехали первые три машины, обращают в лес и разбегаются. И у меня была команда на уничтожение сразу, – рассказывает военный.

Уже в Казачьих Лагерях, на подступе к Олешкам, Дмитрий узнал, что бригада в окружении Новая Каховка оккупирована. Получил команду выйти на Олешковский мост, разблокировать и дать основным подразделениям коридор для выхода. Дозорный шел в голове боевого порядка. Назначил вместо себя командира, если погибнет. Преодолевая второй мост через Днепр, Дмитрий понес свою первую потерю.

– Подъехала гражданская машина, из нее вылез военнослужащий РФ и просто выстрелил в заднюю часть машины. Танк загорелся, наводчик погиб на месте, командир танка и водитель-механик спаслись. И эти люди они мне постоянно перед глазами, если какие-то тяжелые дни, – с болью вспоминает Дмитрий Дозорчий.

Продвижение по Антоновскому мосту напоминало звездные войны. Над колонной со всех сторон летали противотанковые ракеты. Командирский танк подвели, но Дмитрий уцелел. После прорыва и разблокировки бригады его роту отправили на Николаевщину. Там он узнал, что стал Героем Украины.

– Отец звонит и у него такой голос встревожен. Он говорит, что ты жив. Глупый вопрос. Я говорю ну как так, а он потом рассказывает: едет в машине, слушает радио и там как раз было выступление президента Украины Владимира Зеленского, где он зачитывал военнослужащих, которым вручил звание героя Украины посмертно и отец не услышал или не понял, — пересказывает истории отца мужчина.

Дмитрий рассказал, как чувствует себя в тылу, когда хоть и изредка, но приезжает в отпуск. Как гражданским правильно разговаривать с военными. А что делать или говорить не стоит.

— Самый тупой вопрос, извините, – ну что там. Это самый тупой вопрос. Я не знаю, как ответить людям на этот вопрос. Второе – вот кого не касается эта война, у кого родные не воюют или не дай Бог погибли, те относятся так: а, меня оно не задело, значит пусть оно там будет. Эта позиция не очень хорошая, – отмечает танкист.

За полтора года полномасштабной войны, бойцы устали, – говорит Дмитрий. Нужна замена, обучена и подготовлена. Если вначале, признается, казалось, что еще месяц-другой и победа, то сейчас очевидно – война затягивается. Но его нужно завершить нам.

— Договоренность между нами и ними. Ни к чему хорошему не приведет. То есть мы дадим просто время для перегруппировки, доукомплектования. Чтобы это не перешло к нашим детям, нам нужно закончить эту войну, — заключает Дмитрий Дозорчий.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.