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Общество
Юлия Соколова, редактор ленты

Кабмин готовит увеличение выплат некоторым категориям ВПЛ – Верещук

Ірина Верещук
Фото: Офис президента

Кабинет министров Украины планирует перераспределение средств и увеличение выплат для некоторых категорий внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Об этом вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук рассказала ведущей Яне Брензей в эфире телемарафона Єдині новини.

Комментируя верификацию выплат ВПЛ, она объяснила, что речь идет об их упорядочении и справедливости. Ведь средства должны получать те люди, которые в них больше всего нуждаются.

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– Последняя социология показывает, что четверть людей среди получающих выплаты (для ВПЛ, — Ред.) живут только за эти деньги. То есть более 600 тыс. говорят, что они получают выплаты, и это единственный источник дохода. Поэтому мы должны именно на них сделать наибольший акцент, – отметила Верещук.

Она подтвердила, что Кабмин рассматривает возможность перераспределения средств, чтобы увеличить выплаты тем, кто живет исключительно на помощь от государства и не может работать. Речь идет, например, о людях с инвалидностью или пожилых людях.

– Именно так мы и поступаем. Мы сейчас готовим изменения в ряд постановлений, которые будут включать собственно переориентирование и увеличение выплат для таких нуждающихся уязвимых категорий людей, — подчеркнула Верещук.

По ее словам, решение могут принять через неделю-две, поскольку правительство находится “на финальном этапе”.

Какую помощь получают ВПЛ

Ежемесячная государственная помощь на проживание для ВПЛ составляет:

  • 3 тыс. грн – для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2 тыс. грн – для других лиц.

Для внутренних переселенцев, которые уже получали помощь, с 1 августа ее автоматически продлили еще на шесть месяцев, до конца января 2024 года.

Для ВПЛ, впервые обращающихся за помощью, она также назначается на шесть месяцев, на семью. Средства будут выплачиваться ежемесячно одному из членов семьи.

Помощь может быть назначена еще на один шестимесячный срок, если в семье ВПЛ есть:

  • дети с инвалидностью;
  • лица, ухаживающие за человеком с инвалидностью;
  • пенсионеры;
  • несовершеннолетние и малолетние дети, выехавшие без сопровождения законного представителя;
  • если совокупный доход на одного члена семьи не превышает четырех прожиточных минимумов;
  • семьи, имеющие более трех детей в возрасте до 18 лет.

С 1 августа право на помощь для ВПЛ потеряли граждане, которые проживают за границей более 30 дней подряд без обоснованных причин; вернулись к оставленному месту жительства; отбывают наказание в тюрьме; были осуждены за преступления против основ нацбезопасности Украины.

А с 1 сентября право на выплаты потеряли ВПЛ, которые с июля совершили покупку недвижимости или автомобиля.

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