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Суспільство
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Кабмін готує збільшення виплат деяким категоріям ВПО – Верещук

Ірина Верещук
Фото: Офіс президента

Кабінет міністрів України планує перерозподіл коштів та збільшення виплат для деяких категорій внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук розповіла ведучій Яні Брензей в ефірі телемарафону Єдині новини.

Коментуючи верифікацію виплат ВПО, вона пояснила, що йдеться про їх впорядкування та справедливість. Адже кошти мають отримувати ті люди, які їх найбільше потребують.

Зараз дивляться

– Остання соціологія показує, що чверть людей серед тих, хто отримує виплати (для ВПО, – Ред.), живуть лише за ці гроші. Тобто понад 600 тис. кажуть, що вони отримують виплати, і це єдине джерело доходу. Тому ми маємо саме на них зробити найбільший акцент, – зазначила Верещук.

Вона підтвердила, що Кабмін розглядає можливість перерозподілу коштів, щоб збільшити виплати тим, хто живе винятково на допомогу від держави і не має змоги працювати. Йдеться, наприклад, про людей з інвалідністю чи людей літнього віку.

– Саме так ми і робимо. Ми зараз готуємо зміни до низки постанов, які будуть включати власне переорієнтування і збільшення виплат для таких потребуючих вразливих категорій людей, – наголосила Верещук.

За її словами, рішення можуть ухвалити за тиждень-два, оскільки уряд перебуває “на фінальному етапі”.

Яку допомогу отримують ВПО

Щомісячна державна допомога на проживання для ВПО становить:

  • 3 тис. грн – для осіб з інвалідністю та дітей;
  • 2 тис. грн – для інших осіб.

Для внутрішніх переселенців, які вже отримували допомогу, з 1 серпня її автоматично продовжили ще на шість місяців, до кінця січня 2024 року.

Для ВПО, які вперше звертаються по допомогу, вона також призначається на шість місяців, на сім’ю. Кошти виплачуватимуть щомісячно одному з членів родини.

Допомога може бути призначена ще на один шестимісячний термін, якщо в родині ВПО є:

  • діти з інвалідністю;
  • особи, які доглядають за людиною з інвалідністю;
  • пенсіонери;
  • неповнолітні та малолітні діти, які виїхали без супроводу законного представника;
  • якщо сукупний дохід на одного члена родини не перевищує чотирьох прожиткових мінімумів;
  • родини, які мають більш ніж трьох дітей віком до 18 років.

З 1 серпня право на допомогу для ВПО втратили громадяни, які проживають за кордоном понад 30 днів поспіль без обґрунтованих причин; повернулися до залишеного місця проживання; відбувають покарання у в’язниці; були засуджені за злочини проти основ нацбезпеки України.

А з 1 вересня право на виплати втратили ВПО, які з липня здійснили купівлю нерухомості чи автомобіля.

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Ірина Верещук, Війна в Україні, виплати, ВПО
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