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Общество
Анна Голишевская, редактор ленты

Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как вычисляется – объясняет эксперт

Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как вычисляется – объясняет эксперт
Фото: Unsplash

Украинские военные, защищающие нашу страну от полномасштабного вторжения РФ, получают серьезные ранения, которые могут привести к инвалидности. Пенсии по инвалидности по законодательству устанавливаются в размере от 40 до 100% сумм денежного довольствия военного.

Все зависит от группы инвалидности, ее причин и статуса военнослужащего. Что важно знать о пенсиях по инвалидности военнослужащим 2023 – читайте в материале.

Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: от чего зависит

По словам юриста по пенсионным вопросам Татьяны Ходиневич, пенсия по инвалидности военнослужащим исчисляется индивидуально. Условия назначения и размеры определяются Законом Украины от 09.04.1992 №2262 О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц. Размер пенсии по инвалидности военнослужащим устанавливается в процентах к их денежному обеспечению и зависит от причины инвалидности.

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Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: как назначается

Лицам с инвалидностью в результате войны пенсия назначается в следующих размерах:

  • I группа – 100% сумм денежного довольствия;
  • II группа – 80% сумм денежного довольствия;
  • III группа – 60% сумм денежного довольствия.

Другим лицам с инвалидностью пенсию назначают в следующих размерах:

  • I группа – 70% сумм денежного довольствия;
  • II группа – 60% сумм денежного довольствия;
  • III группа – 40% сумм денежного довольствия.

Минимальная пенсия для лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:

  • I группа – 650% прожиточного минимума (ПМ) для лиц, потерявших трудоспособность, от 01.01.2023 – 13 604,50 грн (2093 х 650%);
  • ІІ группа – 525% ПМ, с 01.12.2022 – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
  • ІІІ группа – 360% ПМ, с 01.12.2022 – 7 534,80 грн (2093 х 360%).

Пенсия по инвалидности военнослужащим 2023: суммы

Важно знать, что в любом случае общий размер пенсии с надбавками у лиц с инвалидностью в результате войны не может быть меньше:

  • для I группы – 13 604,50 грн;
  • для ІІ группы – 10 988,25 грн;
  • для ІІІ группы – 7534,80 грн.

Это предусмотрено постановлением Кабинета министров Об установлении ежемесячного государственного адресного пособия к пенсии лицам с инвалидностью в результате войны и участникам боевых действий №656 от 28 июля 2010 г. (с изменениями от 16.07.2021).

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війна, військовослужбовці, Пенсия
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