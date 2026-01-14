Українські військові, які захищають нашу країну від повномасштабного вторгнення РФ, отримують серйозні поранення, які можуть призвести до інвалідності. Пенсії за інвалідністю за законодавством встановлюються в розмірі від 40 до 100% сум грошового забезпечення військового.

Все залежить від групи інвалідності, її причини й статусу військовослужбовця. Що важливо знати про пенсії з інвалідності військовослужбовцям 2026 – читайте в матеріалі.

Пенсія з інвалідності військовослужбовцям 2026: від чого залежить

За словами юриста з пенсійних питань Тетяни Ходіневич, пенсія з інвалідності військовослужбовцям вираховується індивідуально. Умови призначення та розміри визначаються Законом України від 09.04.1992 №2262 Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб.

Розмір пенсії з інвалідності військовослужбовцям встановлюється у відсотках їх грошового забезпечення і залежить від причини інвалідності. Причина, група, час настання інвалідності, строк, на який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Пенсія з інвалідності військовослужбовцям 2026: як призначається

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у таких розмірах:

I група – 100% сум грошового забезпечення;

II група – 80% сум грошового забезпечення;

III група – 60% сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсію призначають у таких розмірах:

I група – 70% сум грошового забезпечення;

II група – 60% сум грошового забезпечення;

III група – 40% сум грошового забезпечення.

Пенсія з інвалідності військовослужбовцям 2026: суми

Важливо знати, що в будь-якому випадку загальний розмір пенсії з надбавками в осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути меншим:

для I групи – 16 847 грн;

для ІІ групи – 13 822 грн;

для ІІІ групи – 9 478 грн.

Це передбачено постановою Кабінету міністрів Про встановлення щомісячної державної адресної допомоги до пенсії особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій №656.

Джерело : Пенсійний фонд