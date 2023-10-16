6 660 грн одним платежом: как украинцам зарегистрироваться на денежную помощь от организации ACTED

Французская гуманитарная организация ACTED продолжает свою деятельность в направлении денежной гуманитарной помощи.

Факты ICTV узнавали, кто из украинцев может зарегистрироваться в программе денежной помощи от ACTED, как подать заявку и что предусматривает денежная помощь.

Помощь от ACTED: кто может принять участие в программе в октябре 2023

Зарегистрироваться в программе могут люди, проживающие в территориальных общинах, где происходит реализация программы предоставления денежной гуманитарной помощи от ACTED, и относящиеся к одной из перечисленных категорий уязвимости:

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одинокие матери или отцы, которые самостоятельно воспитывают детей;

пожилые люди — от 60 лет и старше;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, и с малоподвижными людьми, которые нуждаются в посторонней заботе;

многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Кроме того, принять участие в программе денежной помощи могут украинцы, проживающие в таких областях:

Донецкая область

Краматорский район: для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья, нанесенные в результате активных боевых действий, и остаются проживать в таких общинах как Дружковская, Лиманская, Николаевская и Святогорская.

Запорожская область

Запорожский район: Новоалександровская ОТО (только четыре населенных пункта — Веселянка, Запорожец, Годовое, Юльевка).

Николаевская область

Для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в следующих общинах:

Николаевский район: Куцурубская, Очаковская ОТО.

Сумская область

Для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в следующих общинах:

Ахтырский район: Великописаревская, Ахтырская, Чернеччинская ОТО.

Харьковская область:

Изюмский район: Балаклейская ОТО (только пять населенных пунктов: Асеевка, Гусаровка, Лозовенька, Чепиль, Шевелевка), Изюмская ОТО.

Купянский район: Великобурлукская и Ольховатская ОТО.

Херсонская область — для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в следующих общинах:

Бериславский район: Высокопольская ОТО, Новоалександровская ОТО — только по спискам от органов местной власти.

Херсонский район: Белозерская ОТО, Чернобаевская ОТО, Херсонская ОТО — только по спискам от органов местной власти.

Что предусматривает денежная помощь от организации ACTED?

Размер денежной гуманитарной помощи составляет 2 220 грн на каждого члена семьи и будет выплачено одним платежом на период три месяца.

Выплаты будут осуществляться путем зачисления перевода на карту для выплат любого банка, переводом на отделение Ощадбанка или на отделение Укрпочты.

Как подать заявку и какие документы понадобятся

Если вы соответствуете всем критериям и проживаете в перечисленных общинах, то подать заявку для регистрации на получение денежной гуманитарной помощи можно с 09:00 до 16:00 в рабочие дни, по номеру телефона 0634535710.

Для регистрации также понадобятся документы всех членов семьи:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельства о рождении детей;

реквизиты банковской карты банка (IBAN, если желаете получить денежную помощь на карту);

акт или фото повреждений жилья, в случае наличия повреждений.

Заявка на получение денежной гуманитарной помощи рассматривается в течение одного месяца с момента регистрации.

Регистрация в программе не является гарантией получения помощи.

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