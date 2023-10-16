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Суспільство
Владислава Ткаченко, редакторка стрічки

6 660 грн одним платежем: як українцям зареєструватися на грошову допомогу від організації ACTED

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Фото: Depositphotos

Французька гуманітарна організація ACTED продовжує свою діяльність у напрямку грошової гуманітарної допомоги.

Факти ICTV дізнавалися, хто з українців може зареєструватися в програмі грошової допомоги від ACTED, як подати заявку та що передбачає грошова допомога.

Допомога від ACTED: хто може взяти участь у програмі у жовтні 2023 

Зареєструватися у програмі можуть люди, які проживають у територіальних громадах, де відбувається реалізація програми надання грошової гуманітарної допомоги від ACTED, та належать до однієї з перерахованих категорій вразливості:

Зараз дивляться
  • самотні матері чи татусі, які самостійно виховують дітей;
  • люди похилого віку – від 60 років і старші;
  • родини, в складі яких є особи з інвалідністю, та з малорухливими людьми, які потребують стороннього піклування;
  • багатодітні сім’ї та сім’ї з дітьми до одного року;
  • родини з вагітними та жінками, які годують;
  • родини, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло.

Крім того, взяти участь у програмі грошової допомоги можуть українці, які проживають у таких областях:

Донецька область 

Краматорський район: для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, завдані внаслідок активних бойових дій, та лишаються проживати в таких громадах, як Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська.

Запорізька область

Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ (лише чотири населених пункти – Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка).

Миколаївська область

Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:

  • Миколаївський район: Куцурубська, Очаківська ОТГ.

Сумська область

Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:

  • Охтирський район: Великописарівська, Охтирська, Чернеччинська ОТГ.

Харківська область:

  • Ізюмський район: Балаклійська ОТГ (тільки пʼять населених пунктів: Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська ОТГ.
  • Куп’янський район: Великобурлуцька та Вільхуватська ОТГ.

Херсонська область – для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:

  • Бериславський район: Високопілська ОТГ, Новоолександрівська ОТГ – лише за списками від органів місцевої влади.
  • Херсонський район: Білозерська ОТГ, Чорнобаївська ОТГ, Херсонська ОТГ – лише за списками від органів місцевої влади.

Що передбачає грошова допомога від організації ACTED?

Розмір грошової гуманітарної допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини і буде виплачено одним платежем на період три місяці.

Виплати здійснюватимуться шляхом зарахування переказу на картку для виплат будь-якого банку, переказом на відділення Ощадбанку або на відділення Укрпошти.

Як подати заявку та які документи знадобляться

Якщо ви відповідаєте усім критеріям та проживаєте у перелічених громадах, то подати заявку для реєстрації на отримання грошової гуманітарної допомоги можна з 09:00 до 16:00 у робочі дні, за номером телефону 0634535710.

Для реєстрації також знадобляться документи усіх членів родини:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтва про народження дітей;
  • реквізити банківської картки банку (IBAN, якщо бажаєте отримати грошову допомогу на картку);
  • акт або фото пошкоджень житла, у разі наявності пошкоджень.

Заявка на отримання грошової гуманітарної допомоги розглядається протягом одного місяця з моменту реєстрації. 

Реєстрація у програмі не є гарантією отримання допомоги.

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