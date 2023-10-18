Что делать, если потерял загранпаспорт за границей
Загранпаспорт — это главный документ, удостоверяющий личность гражданина Украины при выезде за границу. В случае его потери или похищения за пределами Украины, украинцы должны оформить в посольстве или консульстве Украины временное удостоверение личности для возвращения на Родину. О том, к кому обращаться и что делать в случае потери паспорта — читайте в материале Фактов ICTV.
Что делать, если потерял загранпаспорт
Алгоритм действий в случае потери паспорта выглядит так:
- Напишите заявление в полицию.
- Получите в полиции протокол или справку о временном отсутствии паспорта.
- Обратитесь в посольство Украины или консульскую службу.
- Заполните заявление-анкету для получения временного удостоверения личности для возвращения в Украину.
- Получите удостоверение и возвращайтесь на Родину.
Обратите внимание, что временный документ, выданный дипломатическим учреждением, дает право только на возвращение в Украину и не позволяет пересекать границы других стран или даже покупать к ним авиабилеты.
Перечень необходимых документов для получения удостоверения в дипслужбе
Если вы потеряли свой загранпаспорт, в дипломатической службе необходимо предоставить следующие документы для оформления временного удостоверения:
- заявление-анкету установленного образца, которая заполняется на месте с помощью сотрудника посольства или консульства;
- протокол или справку о потере или похищении паспорта, выданную в полиции;
- другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины в случае его наличия;
- квитанцию об уплате консульского сбора;
- цветную фотографию размером 10*15 см в случае, если лицо, потерявшее паспорт, по обоснованным причинам не может лично прийти в дипломатическое учреждение.
В случае, если лицо не может лично подать документы для оформления временного удостоверения, его представитель должен предоставить дополнительные документы:
- удостоверение личности законного представителя;
- документ, подтверждающий его полномочия как законного представителя.
Временные удостоверения личности на возвращение в Украину могут быть выданы не только гражданам Украины, но и тем лицам, которые имеют законные основания для въезда на территорию нашей страны и потеряли свои документы за пределами Украины:
- лица без гражданства, которые имеют вид на жительство в Украине;
- лица, получившие в Украине статус беженца, и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.
Выдача временного удостоверения будет стоить заявителю €28 (около 1 082 грн). Но при объективных обстоятельствах, когда человек не может оплатить консульский сбор, оформление документов происходит бесплатно.
Также консульский сбор не взимается за оформление документов на детей в возрасте до 16 лет.
Оформление и выдача удостоверения занимает от одного до пяти рабочих дней.
Как подготовиться к форс-мажорным обстоятельствам перед поездкой за границу
Прежде чем ехать за границу, подготовьтесь к неожиданным обстоятельствам, которые могут возникнуть в чужой стране:
- сохраните адрес и контакты украинского посольства или консульства в той стране, куда вы едете;
- сделайте электронные копии своих основных документов и сохраните их в облачном хранилище, к которому у вас есть доступ;
- выучите ключевые фразы о необходимости помощи на официальном языке страны или на английском языке.
Во время пребывания за границей не теряйте бдительности и храните документы и деньги в разных местах.
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