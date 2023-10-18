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Ирина Игнатова, редакторка ленты

Что делать, если потерял загранпаспорт за границей

Що робити вразі втрати загранпаспорта
Фото: Pixabay

Загранпаспорт — это главный документ, удостоверяющий личность гражданина Украины при выезде за границу. В случае его потери или похищения за пределами Украины, украинцы должны оформить в посольстве или консульстве Украины временное удостоверение личности для возвращения на Родину. О том, к кому обращаться и что делать в случае потери паспорта — читайте в материале Фактов ICTV.

Что делать, если потерял загранпаспорт

Алгоритм действий в случае потери паспорта выглядит так:

  1. Напишите заявление в полицию. 
  2. Получите в полиции протокол или справку о временном отсутствии паспорта.
  3. Обратитесь в посольство Украины или консульскую службу.
  4. Заполните заявление-анкету для получения временного удостоверения личности для возвращения в Украину.
  5. Получите удостоверение и возвращайтесь на Родину.

Обратите внимание, что временный документ, выданный дипломатическим учреждением, дает право только на возвращение в Украину и не позволяет пересекать границы других стран или даже покупать к ним авиабилеты.

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Перечень необходимых документов для получения удостоверения в дипслужбе

Если вы потеряли свой загранпаспорт, в дипломатической службе необходимо предоставить следующие документы для оформления временного удостоверения:

  • заявление-анкету установленного образца, которая заполняется на месте с помощью сотрудника посольства или консульства;
  • протокол или справку о потере или похищении паспорта, выданную в полиции;
  • другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины в случае его наличия;
  • квитанцию об уплате консульского сбора;
  • цветную фотографию размером 10*15 см в случае, если лицо, потерявшее паспорт, по обоснованным причинам не может лично прийти в дипломатическое учреждение.

В случае, если лицо не может лично подать документы для оформления временного удостоверения, его представитель должен предоставить дополнительные документы:

  • удостоверение личности законного представителя;
  • документ, подтверждающий его полномочия как законного представителя.

Временные удостоверения личности на возвращение в Украину могут быть выданы не только гражданам Украины, но и тем лицам, которые имеют законные основания для въезда на территорию нашей страны и потеряли свои документы за пределами Украины:

  • лица без гражданства, которые имеют вид на жительство в Украине;
  • лица, получившие в Украине статус беженца, и лица, нуждающиеся в дополнительной защите.

Выдача временного удостоверения будет стоить заявителю €28 (около 1 082 грн). Но при объективных обстоятельствах, когда человек не может оплатить консульский сбор, оформление документов происходит бесплатно.

Также консульский сбор не взимается за оформление документов на детей в возрасте до 16 лет.

Оформление и выдача удостоверения занимает от одного до пяти рабочих дней.

Как подготовиться к форс-мажорным обстоятельствам перед поездкой за границу

Прежде чем ехать за границу, подготовьтесь к неожиданным обстоятельствам, которые могут возникнуть в чужой стране:

  • сохраните адрес и контакты украинского посольства или консульства в той стране, куда вы едете;
  • сделайте электронные копии своих основных документов и сохраните их в облачном хранилище, к которому у вас есть доступ;
  • выучите ключевые фразы о необходимости помощи на официальном языке страны или на английском языке.

Во время пребывания за границей не теряйте бдительности и храните документы и деньги в разных местах.

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Паспорт громадянина України

Источник: ГМС
Документи, за кордон, Закордонний паспорт
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