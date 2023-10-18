Що робити, якщо загубив закордонний паспорт за кордоном

Закордонний паспорт — це головний документ, що посвідчує особу громадянина України під час виїзду за кордон. У разі його втрати або викрадення поза межами України, українці мають оформити у посольстві або консульстві України тимчасове посвідчення особи для повернення на Батьківщину. Про те, до кого звертатися та що робити в разі втрати паспорта – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що робити, якщо загубив закордонний паспорт

Алгоритм дій в разі втрати паспорта виглядає так:

Напишіть заяву до поліції. Отримайте у поліції протокол або довідку про тимчасову відсутність паспорта. Зверніться до посольства України або консульської служби. Заповніть заяву-анкету для отримання тимчасового посвідчення особи для повернення в Україну. Отримайте посвідчення і повертайтеся до Батьківщини.

Зверніть увагу, що тимчасовий документ, виданий дипломатичною установою, дає право лише на повернення в Україну та не дозволяє перетинати кордони інших країн чи навіть купувати до них авіаквитки.

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Перелік необхідних документів для отримання посвідчення в дипслужбі

Якщо ви втратили свій закордонний паспорт, у дипломатичній службі необхідно надати наступні документи для оформлення тимчасового посвідчення:

заяву-анкету встановленого зразка, яка заповнюється на місці за допомогою співробітника посольства чи консульства;

протокол або довідку про втрату або викрадення паспорта, видану в поліції;

інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України в разі його наявності;

квитанцію про сплату консульського збору;

кольорову фотокартку розміром 10*15 см в разі, якщо особа, що втратила паспорт, з обґрунтованих причин не може особисто прийти до дипломатичної установи.

В разі, якщо особа не може особисто подати документи для оформлення тимчасового посвідчення, її представник має надати додаткові документи:

посвідчення особи законного представника;

документ, що підтверджує його повноваження як законного представника.

Тимчасові посвідчення особи на повернення в Україну можуть бути видані не тільки громадянам України, а й тим особам, що мають законні підстави для в’їзду на територію нашої країни і втратили свої документи поза межами України:

особи без громадянства, які мають вид на проживання в Україні;

особи, що отримали в Україні статус біженця, та особи, що потребують додаткового захисту.

Видача тимчасового посвідчення коштуватиме заявнику €28 (близько 1 082 грн). Але за об’єктивних обставин, коли людина не може оплатити консульський збір, оформлення документів відбувається безкоштовно.

Також консульський збір не стягується за оформлення документів на дітей віком до 16 років.

Оформлення та видача посвідчення займає від одного до п’яти робочих днів.

Як підготуватися до форс-мажорних обставин перед поїздкою за кордон

Перш ніж їхати за кордон, підготуйтеся до несподіваних обставин, які можуть виникнути у чужій країні:

збережіть адресу та контакти українського посольства чи консульства в тій країні, куди ви їдете;

зробіть електронні копії своїх основних документів та збережіть їх у хмарному сховищі, до якого у вас є доступ;

вивчіть ключові фрази про необхідність допомоги офіційною мовою країни або англійською мовою.

Під час перебування за кордоном не втрачайте пильності та зберігайте документи і гроші у різних місцях.

Джерело : ДМС

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