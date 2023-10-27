Единовременная денежная помощь от Cash for Refugees: кто может получить и какие документы нужны

Американский благотворительный фонд Дукат CFR (Cash for Refugees), основанный эмигрантами-переселенцами из США, предоставляет единовременную финансовую помощь переселенцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

Организация, прежде всего, ориентирована на наиболее уязвимые слои населения: людей пожилого возраста, людей с инвалидностью, женщин с несовершеннолетними детьми и сирот. Фонд стремится помочь максимальному количеству людей, которые, из-за войны, оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Сейчас благотворительная организация CFR принимает заявки на получение финансовой помощи для украинских семей. Поддержка предусматривает единоразовую денежную помощь в размере 4 415 гривен. Сумма может быть увеличена для отдельных категорий людей при предъявлении соответствующих документов.

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Кто может получить 4 415 гривен

Получить единоразовую денежную помощь в размере 4 415 гривен могут вдовы и вдовцы, проживающие на территории Бучанского района Киевской области в следующих объединенных территориальных громадах:

Бучанская;

Ирпенская;

Гостомельская;

Бородянская;

Дмитриевская;

Макаровская;

Немешаевская.

Кроме выше перечисленных пунктов, для получения денежной помощи, необходимо соответствовать одновременно 3-м критериям:

статус вдовы или вдовца должен быть получен после 24.02.2022 года;

в составе семьи должен быть ребенок до 13 лет включительно или человек старше 65 лет;

наличие официальной регистрации места жительства (прописки) или статуса ВПО на территории Бучанского района.

Для оформления заявки на получение помощи нужно заполнить форму предварительной регистрации.

Как получить денежную помощь от фонда Дукат

Для получения денежной помощи семьям погибших в размере 4415 гривен, необходимо внести данные в гугл-форму .

В форму должны быть внесены следующие данные:

ФИО и дата рождения получателя помощи;

контактный номер телефона;

паспортные данные или номер ID-карты;

фотография первой страницы паспорта;

индивидуальный налоговый номер (ИНН) и фото ИНН;

номер банковской карточки Приватбанк или IBAN получателя помощи;

населенный пункт (официально зарегистрированное место жительства: прописка или справка ВПО в Бучанском районе Киевской области);

фото документа удостоверяющее место жительства в Бучанском районе Киевской области;

фотография свидетельства о браке;

фото свидетельства о рождении ребенка (для семей с детьми до 14 лет);

фотография свидетельства о смерти мужа или жены.

Внесенные данные обрабатываются представителями благотворительного фонда Дукат. После этого будет обнародовано решение о возможности предоставления денежной помощи.

Предварительно зарегистрироваться на получение денежной помощи можно также во время личной встречи с волонтерами фонда Cash For Refugees.

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