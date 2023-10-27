Одноразова грошова допомога від Cash for Refugees: хто може отримати та які документи потрібні

Американський благодійний фонд Дукат CFR (Cash for Refugees), заснований емігрантами-переселенцями зі США, надає одноразову фінансову допомогу переселенцям, які були вимушені покинути свої домівки через війну.

Організація, перш за все, орієнтована на найбільш вразливі верстви населення: людей літнього віку, людей з інвалідністю, жінок з неповнолітніми дітьми та сиріт. Фонд прагне допомогти максимальній кількості людей, які через війну опинилися в складних життєвих обставинах.

Зараз благодійна організація CFR приймає заявки на отримання одноразової фінансової допомоги для українських сімей. Підтримка передбачає одноразову грошову допомогу у розмірі 4 415 гривень. Сума може бути збільшена для окремих категорій людей за пред’явлення відповідних документів.

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Хто може отримати 4 415 гривень

Отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 4 415 гривень можуть вдови та вдівці, які проживають на території Бучанського району Київської області у таких обʼєднаних територіальних громадах:

Бучанська;

Ірпінська;

Гостомельська;

Бородянська;

Дмитрівська;

Макарівська;

Немішаєвська.

Окрім вище перерахованих пунктів, для отримання одноразової грошової допомоги, необхідно відповідати одночасно 3-м критеріям:

статусу вдови чи вдівця набуто після 24.02.2022 року;

у складі сімʼї має бути дитина віком до 13 років включно або людина від 65 років;

наявність офіційної реєстрації місця проживання (прописки) або статусу ВПО на території Бучанського району.

Для оформлення заявки на допомогу потрібно заповнити форму попередньої реєстрації.

Як отримати грошову допомогу від фонду

Для отримання грошової допомоги родинам загиблих у розмірі 4 415 гривень, необхідно внести дані в гугл-форму .

У форму мають бути внесені такі дані:

ПІБ та дата народження отримувача допомоги;

контактний номер телефону;

паспортні дані або номер ID-картки;

фотографія першої сторінки паспорта;

індивідуальний податковий номер (РНОКПП) і фото РНОКПП;

номер банківської картки Приватбанк або IBAN отримувача допомоги;населений пункт (офіційно зареєстроване місце проживання: прописка або згідно з довідкою ВПО в Бучанському районі Київської області);

фото документа що засвідчує місце проживання в Бучанському районі Київської області;

фотографія свідоцтва про шлюб;

фото свідоцтва про народження дитини (для родин із дітьми до 14 років);

фотографія свідоцтва про смерть чоловіка або дружини.

Внесені дані опрацьовуються представниками благодійного фонду Дукат. Після цього буде оприлюднено рішення щодо можливості надання грошової допомоги.

Попередньо зареєструватися на отримання грошової допомоги можна під час особистої зустрічі з волонтерами фонду Cash For Refugees.

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