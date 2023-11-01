Батальон: что это и какая численность техники и военных

Полномасштабная война заставила украинцев лучше ориентироваться в оружии, выучить новые военные термины, значения и слова.

Зато в Вооруженных силах Украины существует своя иерархия, то есть названия и численность военных формирований и подразделений, которые нужно знать.

Факты ICTV узнавали, что такое батальон, какие он имеет разновидности и какая численность людей и техники в него входит.

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Батальон: что это и какой бывает

Военный батальон является одним из основных подразделений армии в большинстве стран мира. Обычно он состоит из 300-800 военнослужащих. Батальон имеет несколько рот, каждая из которых состоит из нескольких взводов. В свою очередь, взводы состоят из команд.

Батальон может быть разных типов в зависимости от назначения. Например, существуют инженерные, танковые батальоны, батальоны связи или подразделений специального назначения.

В зависимости от типа, состава, структуры и функций батальоны могут отличаться.

Кстати, в составе батальона могут быть военнослужащие разных специальностей, например пехота, танкисты, артиллеристы, инженеры, медики и тому подобное.

Задачи батальона могут включать боевые действия и обеспечение безопасности на определенной территории или поддержку военных операций.

Танковый батальон — это военное подразделение, состоящее из танков. Обычно такой батальон содержит от 30 до 60 танков и примерно 500-600 военнослужащих. Он является составной частью более крупных танковых подразделений (бригады или дивизии).

— Танковый батальон — это три роты. Одна рота — это фактически 11 танков. То есть можно посчитать, что в один батальон может входить 33 единицы военной техники. Кроме того, численность роты — 80-200 военнослужащих, в зависимости от страны, рода войск и функционального назначения, — рассказывает Коваленко.

Танковый имеет ту же структуру, что и обычный батальон, но вместо пехоты у него есть танки и их экипажи. Обычно танковый батальон состоит из трех рот, каждая из которых содержит несколько взводов, в которых каждый танк имеет свою команду.

Батальон из танков может использоваться для ведения боевых действий, в частности для наступления, обороны, уничтожения вражеских танков и обеспечения подразделений пехоты во время боевых действий. Более того, он может привлекаться для осуществления разведывательных действий.

Отличается ли численность украинского батальона от батальона НАТО

Коваленко отмечает, что количество военной техники, входящей в один батальон НАТО, может варьироваться в зависимости от типа батальона, его функций и оборудования страны-участницы.

— Однако в целом в батальон НАТО входят различные типы техники и вооружения, которые могут быть необходимы для выполнения различных задач, — добавляет эксперт.

Например, в танковом батальоне НАТО может быть от 30 до 60 танков, а также различные типы бронированных транспортных средств, боевых машин пехоты, артиллерии и средств связи.

В пехотном батальоне может быть от 500 до 800 военнослужащих, а также различные типы вооружения и бронированных машин, таких как БМП, БТР, пехотные боевые машины и т.д.

— У них есть разное формирование таких подразделений. Например, в Британии формирование роты имеет название эскадрон. Там 14 единиц танковой техники. Если говорить о польской роте, то это стандартные 11 единиц техники. Поэтому здесь все зависит от конкретной страны НАТО, — заключает эксперт.

Важно добавить, что количество техники и вооружения, входящей в батальон НАТО, может варьироваться в зависимости от определенных обстоятельств: место расположения, боевые задачи, степень готовности и тому подобное.

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