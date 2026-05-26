Из-за полномасштабной войны украинцы все чаще изучают и интересуются оружием и военной терминологией. Важно также ориентироваться в том, сколько человек входит в роту, батальон, бригаду и т. д. Сколько человек в бригаде ВСУ – узнаете в материале.

Что такое бригада в ВСУ

Военный эксперт Алексей Гетьман считает, что для начала нужно знать, какие существуют военные соединения и во что они объединяются. Например, отделения объединяются во взвод, взводы объединяются в роты, а те – в батальоны. В свою очередь батальоны объединяются в бригаду.

Бригадой называют тактическое военное соединение во всех видах вооруженных сил и родах войск.

Например, если говорить о сухопутных войсках, то они состоят из нескольких батальонов и подразделений войск специального назначения. Тогда бригада является увеличенным или усиленным полком. Более двух бригад составляют дивизию. Командует бригадой чаще всего бригадный генерал (или еще генерал-майор).

Сколько человек в бригаде: численность

Для этого нужно знать, что бригады отличают мотострелковые, моторизованные, мотопехотные, танковые, воздушно-десантные, аэромобильные, артиллерийские, инженерные, связи и т. д.

Средняя численность бригады – от 1000 до 8000 человек.

Военно-морской флот (бригада) объединяет тактическое соединение кораблей одного класса. Бригада бывает отдельной или входит в состав дивизии, корпуса, армии.

Переход на корпусную систему ВСУ

Сейчас продолжается внедрение корпусной системы управления в армии. Армейские корпуса создаются для выполнения боевых задач в пределах отдельных операционных направлений. Обычно в состав корпуса входят несколько боевых дивизий или бригад, а также подразделения обеспечения.

Чтобы сформировать корпусную или дивизионную систему, необходимо достаточное количество офицеров с соответствующим оперативным опытом — ведения боевых действий, управления войсками и тому подобное. Проблема чрезмерной централизации управления остается актуальной.

Реформа армии: что хотят изменить в 2026 году

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале масштабной реформы украинской армии, которая должна стартовать в июне. По его словам, в апреле военное командование и правительство согласовали основные направления грядущих изменений, а в течение мая должны окончательно согласовать все детали реформы.

Глава государства отметил, что первые результаты изменений ожидают уже в начале лета. Прежде реформа будет касаться денежного обеспечения военных, новых подходов к контрактной службе и комплектования подразделений.

Одним из ключевых решений станет пересмотр системы выплат для военнослужащих. Зеленский подчеркнул, что уровень зарплаты планируют привязать к реальным условиям службы, боевому опыту и эффективности военного. По новой системе те, кто выполняет задачи на передовой, должны получать значительно большие выплаты, чем военные на тыловых должностях.

Также президент сообщил, что минимальный уровень денежного довольствия для тыловых должностей должен составлять не менее 30 тысяч гривен. Для бойцов на фронте выплаты обещают увеличить в разы. Отдельно планируется существенно повысить финансовое обеспечение боевых сержантов, офицеров и командиров.

Особое внимание в реформе хотят уделить пехотинцам. По словам президента, военные, непосредственно удерживающие линию фронта, должны чувствовать поддержку государства не только на словах. Для них планируют ввести специальные контракты с выплатами от 250 до 400 тысяч гривен – в зависимости от сложности и объема боевых задач.

Еще одно направление реформы – изменение системы комплектования армии и управления личным составом. Зеленский поручил усилить контрактную составляющую в силах обороны, чтобы военные имели четко определенные сроки службы. Кроме того, власти планируют уже в этом году постепенно начать увольнение со службы военнослужащих, которые были мобилизованы ранее. Это должно происходить по определенным временным критериям.

Президент также сообщил, что военное руководство и Министерство обороны должны обсудить детали реформы с боевыми командирами и учесть их предложения перед окончательным запуском смен.

