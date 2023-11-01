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Общество
Марта Бондаренко, редактор ленты

Не надо обращаться каждому члену семьи отдельно: что изменится в выплатах ВПЛ с 1 ноября

переселенці ПВО
Фото: УНИАН

С 1 ноября 2023 года за оформлением пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должно обращаться одно лицо от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно. Это касается внутренних переселенцев, которые впервые обращаются за помощью.

Нововведение должно было вступить в силу с 1 августа 2023 года, однако впоследствии правительство отсрочило его до 1 ноября.

Выплаты ВПЛ продлевают автоматически

Выплаты для ВПЛ 1 августа автоматически продлили на полгода — до конца января 2024-го. После этого периода выплату снова пересмотрят.

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Напомним, что помощь для внутренне перемещенных лиц составляет:

  • для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
  • для других лиц — 2 тыс. грн.

Чтобы продолжать получать выплаты, не нужно снова обращаться в центры социальной поддержки — все делается автоматически.

Помощь выплачивается 15 и 28 числа ежемесячно.

Кому прекратили выплаты

Напомним, что с сентября для некоторых категорий переселенцев отменили выплаты. Речь идет о тех ВПЛ, которые:

  • имеют депозит в более 100 тыс. грн;
  • находятся за границей более месяца без уважительной причины;
  • имеют жилье не на территориях, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 м кв. на одного члена семьи; или же приобрели жилье стоимостью более 100 тыс. грн;
  • приобрели автомобиль, которому менее пяти лет;
  • купили иностранную валюту или драгоценные металлы на более 100 тыс. грн.

Также не имеют право получать помощь люди, которые:

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  • отбывают наказание в местах лишения свободы;
  • осуждены за государственную измену или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины или объявлены в розыск;
  • вернулись к покинутому месту жительства.

Ранее сообщалось, что в Украине начали проверять места проживания людей со статусом ВПЛ, по результатам чего некоторым украинцам могут отменить социальные выплаты.

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Кому возобновят выплаты ВПЛ

Ранее в эфире Єдиних новин министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что во время проверки установили, что есть около 10 тыс. человек, которые указаны в реестрах ЗАГСа как умершие. Им возобновят выплаты.

Также будут предоставлять помощь тем владельцам разрушенного жилья, которым ее ошибочно прекратили.

Возобновят выплаты тем ВПЛ, кто вернулся из-за границы, но не сообщил об этом органы соцзащиты.

Продлят предоставление денежной помощи владельцам разрушенного жилья, которые никуда не перемещались и имеют право на выплаты.

По состоянию на сегодня в Украине зарегистрировано 2,6 млн внутренне перемещенных лиц, которые получают социальные выплаты. Для государственного бюджета — это вторая статья по расходам после расходов на оборону.

ВПО, Міністерство соцполітики, Соціальні виплати
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