Не надо обращаться каждому члену семьи отдельно: что изменится в выплатах ВПЛ с 1 ноября
С 1 ноября 2023 года за оформлением пособия на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) должно обращаться одно лицо от всей семьи, а не каждый член семьи отдельно. Это касается внутренних переселенцев, которые впервые обращаются за помощью.
Нововведение должно было вступить в силу с 1 августа 2023 года, однако впоследствии правительство отсрочило его до 1 ноября.
Выплаты ВПЛ продлевают автоматически
Выплаты для ВПЛ 1 августа автоматически продлили на полгода — до конца января 2024-го. После этого периода выплату снова пересмотрят.
Напомним, что помощь для внутренне перемещенных лиц составляет:
- для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн;
- для других лиц — 2 тыс. грн.
Чтобы продолжать получать выплаты, не нужно снова обращаться в центры социальной поддержки — все делается автоматически.
Помощь выплачивается 15 и 28 числа ежемесячно.
Кому прекратили выплаты
Напомним, что с сентября для некоторых категорий переселенцев отменили выплаты. Речь идет о тех ВПЛ, которые:
- имеют депозит в более 100 тыс. грн;
- находятся за границей более месяца без уважительной причины;
- имеют жилье не на территориях, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые являются оккупированными, если такое жилье имеет площадь более 13,65 м кв. на одного члена семьи; или же приобрели жилье стоимостью более 100 тыс. грн;
- приобрели автомобиль, которому менее пяти лет;
- купили иностранную валюту или драгоценные металлы на более 100 тыс. грн.
Также не имеют право получать помощь люди, которые:
- отбывают наказание в местах лишения свободы;
- осуждены за государственную измену или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины или объявлены в розыск;
- вернулись к покинутому месту жительства.
Ранее сообщалось, что в Украине начали проверять места проживания людей со статусом ВПЛ, по результатам чего некоторым украинцам могут отменить социальные выплаты.
Кому возобновят выплаты ВПЛ
Ранее в эфире Єдиних новин министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук отметила, что во время проверки установили, что есть около 10 тыс. человек, которые указаны в реестрах ЗАГСа как умершие. Им возобновят выплаты.
Также будут предоставлять помощь тем владельцам разрушенного жилья, которым ее ошибочно прекратили.
Возобновят выплаты тем ВПЛ, кто вернулся из-за границы, но не сообщил об этом органы соцзащиты.
Продлят предоставление денежной помощи владельцам разрушенного жилья, которые никуда не перемещались и имеют право на выплаты.
По состоянию на сегодня в Украине зарегистрировано 2,6 млн внутренне перемещенных лиц, которые получают социальные выплаты. Для государственного бюджета — это вторая статья по расходам после расходов на оборону.
Загрузка
Все для фронта, все для победы! Почти под таким лозунгом прошел фестиваль инновационных проектов Сикорский челлендж. Большинство стартапов, которые представляли молодые изобретатели, касались именно оборонно-промышленного комплекса.Олег Корниенко