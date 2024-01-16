Как узнать, кто прописан в квартире – в каких случаях это необходимо

В разных жизненных ситуациях может понадобиться понимание, кто прописан в квартире или доме. Как узнать, кто прописан в квартире и имеет право проживания в ней, читайте в материале Факты ICTV.

Учитывайте, что получение информации о прописке граждан Украины без их согласия является нарушением их прав на конфиденциальность. Поэтому перед тем, как искать такие сведения, убедитесь, что вы обладаете законными основаниями для таких действий.

В каких случаях нужно знать, кто прописан в квартире

Порой возникают определенные обстоятельства, когда необходимо установить, кто именно прописан в квартире или частном доме, например:

Сейчас смотрят

Продажа или аренда недвижимости . Если вы намерены продать или сдать свою жилплощадь, то очень желательно провести проверку прописки будущих арендаторов или покупателей, чтобы не столкнуться с неприятными ситуациями в дальнейшем.

Развод и наследование имущества . Если вы разводитесь или вступаете в наследство, то может потребоваться установить, кто прописан в квартире или доме, чтобы распределить имущество между супругами или наследниками.

Рассмотрение судебных дел . В некоторых судебных делах может возникнуть необходимость установления, кто именно проживает в конкретном объекте недвижимости.

Как узнать, кто прописан в квартире

Установить, кто прописан в квартире, можно несколькими способами:

В отделении полиции . Полиция обладает такой информацией и может ее предоставить, но для этого вам нужно подтвердить свою личность и объяснить, зачем вам понадобились такие данные.

В налоговой инспекции . Для этого придется выполнить такие же условия, как при обращении в полицию, и подать заявление на получение информации. Чаще всего эта услуга предоставляется бесплатно, но в отдельных случаях за нее могут взимать установленную плату.

В местном суде . Вы можете запросить информацию о прописке в местном суде. Условия получения этих данных такие же, как и в предыдущих вариантах. За такую услугу также может быть установлена определенная плата.

Как выяснить, кто прописан в квартире онлайн

В данный момент с помощью разных онлайн-ресурсов возможно определить только, кто является владельцем жилплощади, и предположить, что хозяин прописан в ней.

Мобильное приложение ДРРП Реєстр нерухомості помогает бесплатно и без регистрации через электронную почту получить полные сведения о собственнике объекта недвижимости, включая:

адрес квартиры или дома,

право собственности.

Также можно зарегистрироваться на государственном портале Дія и подать запрос на получение выписки из Единого государственного реестра юридических и физических лиц, которая содержит базовую информацию о собственнике недвижимости.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.