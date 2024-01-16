Как узнать, кто прописан в квартире – в каких случаях это необходимо
В разных жизненных ситуациях может понадобиться понимание, кто прописан в квартире или доме. Как узнать, кто прописан в квартире и имеет право проживания в ней, читайте в материале Факты ICTV.
Учитывайте, что получение информации о прописке граждан Украины без их согласия является нарушением их прав на конфиденциальность. Поэтому перед тем, как искать такие сведения, убедитесь, что вы обладаете законными основаниями для таких действий.
В каких случаях нужно знать, кто прописан в квартире
Порой возникают определенные обстоятельства, когда необходимо установить, кто именно прописан в квартире или частном доме, например:
- Продажа или аренда недвижимости. Если вы намерены продать или сдать свою жилплощадь, то очень желательно провести проверку прописки будущих арендаторов или покупателей, чтобы не столкнуться с неприятными ситуациями в дальнейшем.
- Развод и наследование имущества. Если вы разводитесь или вступаете в наследство, то может потребоваться установить, кто прописан в квартире или доме, чтобы распределить имущество между супругами или наследниками.
- Рассмотрение судебных дел. В некоторых судебных делах может возникнуть необходимость установления, кто именно проживает в конкретном объекте недвижимости.
Как узнать, кто прописан в квартире
Установить, кто прописан в квартире, можно несколькими способами:
- В отделении полиции. Полиция обладает такой информацией и может ее предоставить, но для этого вам нужно подтвердить свою личность и объяснить, зачем вам понадобились такие данные.
- В налоговой инспекции. Для этого придется выполнить такие же условия, как при обращении в полицию, и подать заявление на получение информации. Чаще всего эта услуга предоставляется бесплатно, но в отдельных случаях за нее могут взимать установленную плату.
- В местном суде. Вы можете запросить информацию о прописке в местном суде. Условия получения этих данных такие же, как и в предыдущих вариантах. За такую услугу также может быть установлена определенная плата.
Как выяснить, кто прописан в квартире онлайн
В данный момент с помощью разных онлайн-ресурсов возможно определить только, кто является владельцем жилплощади, и предположить, что хозяин прописан в ней.
Мобильное приложение ДРРП Реєстр нерухомості помогает бесплатно и без регистрации через электронную почту получить полные сведения о собственнике объекта недвижимости, включая:
- адрес квартиры или дома,
- право собственности.
Также можно зарегистрироваться на государственном портале Дія и подать запрос на получение выписки из Единого государственного реестра юридических и физических лиц, которая содержит базовую информацию о собственнике недвижимости.