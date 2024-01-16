Як дізнатися, хто прописаний у квартирі – у яких випадках це необхідно

У різних життєвих ситуаціях може знадобитися розуміння, хто прописаний у квартирі або будинку. Як дізнатися, хто прописаний у квартирі та має право проживання в ній, читайте в матеріалі Факти ICTV.

Враховуйте, що отримання інформації про прописку громадян України без їхньої згоди є порушенням їхніх прав на конфіденційність. Тому перед тим, як шукати такі відомості, переконайтеся, що ви маєте законні підстави для таких дій.

У яких випадках потрібно знати, хто прописаний у квартирі

Часом виникають певні обставини, коли необхідно встановити, хто саме прописаний у квартирі або приватному будинку, наприклад:

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Продаж або оренда нерухомості. Якщо ви маєте намір продати або здати свою житлоплощу, то дуже бажано провести перевірку прописки майбутніх орендарів або покупців, щоб не зіткнутися з неприємними ситуаціями в подальшому.

Розлучення та успадкування майна . Якщо ви розлучаєтеся або вступаєте у спадок, то може знадобитися встановити, хто прописаний у квартирі або будинку, щоб розподілити майно між подружжям або спадкоємцями.

Розгляд судових справ. У деяких судових справах може виникнути необхідність встановлення, хто саме проживає в конкретному об’єкті нерухомості.

Як дізнатися, хто прописаний у квартирі

Встановити, хто прописаний у квартирі, можна кількома способами:

У відділенні поліції. Поліція володіє такою інформацією і може її надати, але для цього вам потрібно підтвердити свою особу і пояснити, навіщо вам знадобилися такі дані.

У податковій інспекції. Для цього доведеться виконати такі самі умови, як під час звернення до поліції, і подати заяву на отримання інформації. Найчастіше ця послуга надається безкоштовно, але в окремих випадках за неї можуть стягувати встановлену плату.

У місцевому суді. Ви можете запросити інформацію про прописку в місцевому суді. Умови отримання цих даних такі самі, як і в попередніх варіантах. За таку послугу також може бути встановлена певна плата.

Як з’ясувати, хто прописаний у квартирі онлайн

Наразі за допомогою різних онлайн-ресурсів можливо визначити тільки, хто є власником житлоплощі, та припустити, що господар прописаний у ній.

Мобільний додаток ДРРП Реєстр нерухомості допомагає безкоштовно і без реєстрації через електронну пошту отримати повні відомості про власника об’єкта нерухомості, включно з:

адресою квартири або будинку,

правом власності.

Також можна зареєструватися на державному порталі Дія та подати запит на отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, яка містить базову інформацію про власника нерухомості.

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