На Крещатике с 30 апреля частично ограничат движение: что нужно знать

С 30 апреля по 11 мая на Крещатике в Киеве частично перекроют движение транспорта и пешеходов. Ограничения будут действовать ежедневно с 8:00 до 17:00 на перекрестке улиц Крещатик и Прорезная.

Почему перекроют Крещатик

На участке будут продолжаться работы по обустройству безбарьерного перекрестка. Планируется снизить бортовой камень, уложить тактильную плитку и привести смежные элементы перехода к современным стандартам доступности.

Такие изменения должны сделать передвижение более безопасным и удобным для людей с инвалидностью, лиц старшего возраста, родителей с детскими колясками и других маломобильных групп.

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Кроме того, на светофоре установят новые сенсорные кнопки для вызова зеленого сигнала со звуковым сопровождением. Это решение поможет людям с нарушениями зрения лучше ориентироваться при пересечении дороги и сделает переход улицы более комфортным.

Работы будут проводить при условии благоприятной погоды. Если погодные условия изменятся, график могут корректировать. Завершить все работы планируют до 11 мая.

На время обновления движение транспорта будет частично ограничено, поэтому водителям и пешеходам советуют заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные осложнения.

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Источник : КГГА

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