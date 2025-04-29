На Хрещатику з 30 квітня частково обмежать рух: що потрібно знати

Із 30 квітня до 11 травня на Хрещатику в Києві частково перекриють рух транспорту і пішоходів. Обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 17:00 на перехресті вулиць Хрещатик і Прорізна.

Чому перекриють Хрещатик

На ділянці триватимуть роботи з облаштування безбар’єрного перехрестя. Планується понизити бортовий камінь, укласти тактильну плитку та привести суміжні елементи переходу до сучасних стандартів доступності.

Такі зміни мають зробити пересування безпечнішим і зручнішим для людей з інвалідністю, осіб старшого віку, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних груп.

Зараз дивляться

Крім того, на світлофорі встановлять нові сенсорні кнопки для виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом. Це рішення допоможе людям із порушеннями зору краще орієнтуватися під час перетину дороги та зробить перехід вулиці комфортнішим.

Роботи проводитимуть за умови сприятливої погоди. Якщо погодні умови зміняться, графік можуть коригувати. Завершити всі роботи планують до 11 травня.

На час оновлення рух транспорту буде частково обмежений, тому водіям і пішоходам радять заздалегідь планувати свої маршрути та враховувати можливі ускладнення.

Раніше Факти ICTV дізналися, як оформити інвалідність в Україні у 2025 році, куди звертатися та які документи знадобляться для цього.

Джерело : КМДА

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.