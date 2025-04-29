Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Близькі до Кремля аналітики визнали, що економіка РФ перейшла до рецесії
Зеленському дали місце в першому ряду на похороні Папи Римського, попри протокол Ватикану
Хто покинув МастерШеф 15 у 9-му випуску – на кухні з фанбазою та переможцями
Терміново
Масована атака на Київ: загиблих вже 12, постраждалих – 90
Що радянська влада приховувала про Чорнобильську катастрофу: 5 невідомих фактів
Тетяна Штерєва, редакторка розділу Стиль життя

На Хрещатику з 30 квітня частково обмежать рух: що потрібно знати

з 30 квітня обмежать рух Хрещатиком
Фото: Unsplash

Із 30 квітня до 11 травня на Хрещатику в Києві частково перекриють рух транспорту і пішоходів. Обмеження діятимуть щодня з 8:00 до 17:00 на перехресті вулиць Хрещатик і Прорізна.

Чому перекриють Хрещатик

На ділянці триватимуть роботи з облаштування безбар’єрного перехрестя. Планується понизити бортовий камінь, укласти тактильну плитку та привести суміжні елементи переходу до сучасних стандартів доступності.

Такі зміни мають зробити пересування безпечнішим і зручнішим для людей з інвалідністю, осіб старшого віку, батьків із дитячими візочками та інших маломобільних груп.

Зараз дивляться

Крім того, на світлофорі встановлять нові сенсорні кнопки для виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом. Це рішення допоможе людям із порушеннями зору краще орієнтуватися під час перетину дороги та зробить перехід вулиці комфортнішим.

Роботи проводитимуть за умови сприятливої погоди. Якщо погодні умови зміняться, графік можуть коригувати. Завершити всі роботи планують до 11 травня.

На час оновлення рух транспорту буде частково обмежений, тому водіям і пішоходам радять заздалегідь планувати свої маршрути та враховувати можливі ускладнення.

Раніше Факти ICTV дізналися, як оформити інвалідність в Україні у 2025 році, куди звертатися та які документи знадобляться для цього.

Читайте також
Безстроково чи на кілька років: у МОЗ назвали умови встановлення інвалідності
нові строки інвалідності

Джерело: КМДА
Київ, Хрещатик
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь