Пенсии в Украине: Кабмин внедрил изменения для ВПЛ, украинцев за рубежом и на ВОТ
В Украине введены новые правила, которые значительно облегчают доступ к пенсиям для нескольких категорий граждан.
Решение Кабмина направлено на упрощение выплат в условиях войны.
Это касается внутренне перемещенных лиц, украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом.
Получение пенсии теперь проще
Одно из главных нововведений — возможность получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке, как это было раньше.
Это касается всех пенсионеров, независимо от того, когда и официально ли они сменили место жительства (наличие справки ВПЛ больше не является обязательным).
Пенсию теперь можно получать через любой банк или через Укрпочту с доставкой на дом.
Изменить финансовое учреждение можно различными способами:
- лично в отделении Пенсионного фонда Украины;
- онлайн через веб-портал ПФУ;
- или непосредственно в новом банке.
Для украинцев, которые остаются на оккупированных территориях или выехали за границу, установлены дополнительные требования, чтобы получать пенсию:
- ежегодно до 31 декабря нужно проходить физическую идентификацию;
- минимум раз в полгода необходимо использовать банковскую карточку пенсионного счета для любой расходной операции (например, оплата в магазине или снятие наличных).
Кроме того, пенсионеры, которые выехали с ВОТ или остаются на оккупированных территориях, должны уведомить Пенсионный фонд Украины, что не получают пенсию от государства-агрессора.