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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина
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Пенсии в Украине: Кабмин внедрил изменения для ВПЛ, украинцев за рубежом и на ВОТ

Який ліміт переказу коштів між своїми картками з 1 квітня 2025 року
Фото: Unsplash

В Украине введены новые правила, которые значительно облегчают доступ к пенсиям для нескольких категорий граждан.

Решение Кабмина направлено на упрощение выплат в условиях войны.

Это касается внутренне перемещенных лиц, украинцев, которые находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом.

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Получение пенсии теперь проще

Одно из главных нововведений — возможность получать пенсию в любом уполномоченном банке, а не только в Ощадбанке, как это было раньше.

Это касается всех пенсионеров, независимо от того, когда и официально ли они сменили место жительства (наличие справки ВПЛ больше не является обязательным).

Пенсию теперь  можно получать через любой банк или через Укрпочту с доставкой на дом.

Изменить финансовое учреждение можно различными способами:

  • лично в отделении Пенсионного фонда Украины;
  • онлайн через веб-портал ПФУ;
  • или непосредственно в новом банке.

Для украинцев, которые остаются на оккупированных территориях или выехали за границу, установлены дополнительные требования, чтобы получать пенсию:

  • ежегодно до 31 декабря нужно проходить физическую идентификацию;
  • минимум раз в полгода необходимо использовать банковскую карточку пенсионного счета для любой расходной операции (например, оплата в магазине или снятие наличных).

Кроме того, пенсионеры, которые выехали с ВОТ или остаются на оккупированных территориях, должны уведомить Пенсионный фонд Украины, что не получают пенсию от государства-агрессора.

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Источник: Минсоцполитики
виплати, вихід на пенсію, Кабмин, Міністерство соцполітики, Пенсионный фонд
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