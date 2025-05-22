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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
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Пенсії в Україні: Кабмін впровадив зміни для ВПО, українців за кордоном і на ТОТ

Який ліміт переказу коштів між своїми картками з 1 квітня 2025 року
Фото: Unsplash

В Україні впроваджено нові правила, які значно полегшують доступ до пенсій для кількох категорій громадян.

Рішення Кабміну спрямовано на спрощення виплат в умовах війни.

Це стосується внутрішньо переміщених осіб, українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

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Отримати пенсії відтепер простіше

Одне з головних нововведень — можливість отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку, як це було раніше.

Це стосується всіх пенсіонерів, незалежно від того, коли і чи офіційно вони змінили місце проживання (наявність довідки ВПО більше не є обов’язковою).

Пенсію тепер можна отримувати через будь-який банк або через Укрпошту з доставкою додому.

Змінити фінансову установу можна у різний спосіб:

  • особисто у відділенні Пенсійного фонду України;
  • онлайн через вебпортал ПФУ;
  • або безпосередньо у новому банку.

Для українців, які залишаються на окупованих територіях або виїхали за кордон, встановлені додаткові вимоги, щоб отримувати пенсію:

  • щороку до 31 грудня потрібно проходити фізичну ідентифікацію;
  • щонайменше раз на пів року необхідно використовувати банківську картку пенсійного рахунку для будь-якої видаткової операції (наприклад, оплата в магазині або зняття готівки).

Крім того, пенсіонери, які виїхали з ТОТ або залишаються на окупованих територіях, мають повідомити Пенсійний фонд України, що не отримують пенсію від держави-агресора.

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Джерело: Мінсоцполітики
виплати, вихід на пенсію, Кабмін, Міністерство соцполітики, Пенсійний фонд
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