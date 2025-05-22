Пенсії в Україні: Кабмін впровадив зміни для ВПО, українців за кордоном і на ТОТ

В Україні впроваджено нові правила, які значно полегшують доступ до пенсій для кількох категорій громадян.

Рішення Кабміну спрямовано на спрощення виплат в умовах війни.

Це стосується внутрішньо переміщених осіб, українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

Зараз дивляться

Отримати пенсії відтепер простіше

Одне з головних нововведень — можливість отримувати пенсію в будь-якому уповноваженому банку, а не лише в Ощадбанку, як це було раніше.

Це стосується всіх пенсіонерів, незалежно від того, коли і чи офіційно вони змінили місце проживання (наявність довідки ВПО більше не є обов’язковою).

Пенсію тепер можна отримувати через будь-який банк або через Укрпошту з доставкою додому.

Змінити фінансову установу можна у різний спосіб:

особисто у відділенні Пенсійного фонду України;

онлайн через вебпортал ПФУ;

або безпосередньо у новому банку.

Для українців, які залишаються на окупованих територіях або виїхали за кордон, встановлені додаткові вимоги, щоб отримувати пенсію:

щороку до 31 грудня потрібно проходити фізичну ідентифікацію;

щонайменше раз на пів року необхідно використовувати банківську картку пенсійного рахунку для будь-якої видаткової операції (наприклад, оплата в магазині або зняття готівки).

Крім того, пенсіонери, які виїхали з ТОТ або залишаються на окупованих територіях, мають повідомити Пенсійний фонд України, що не отримують пенсію від держави-агресора.

Джерело : Мінсоцполітики

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.