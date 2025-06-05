Президент подписал закон об ограничении пенсий для осужденных за государственную измену

Президент Украины подписал закон, который существенно ограничивает пенсионные выплаты лицам, осужденным за преступления против государства.

Соответствующий законопроект №10355 был принят Верховной Радой 15 мая 2025 года.

Пенсии для осужденных за измену

Согласно новому закону, лица, признанные виновными в государственной измене, коллаборационной деятельности, шпионаже, финансировании терроризма, а также в совершении военных преступлений и преступлений против национальной безопасности, будут получать ежемесячно лишь прожиточный минимум.

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На сегодня это составляет 2 361 грн.

Ограничение будет действовать на протяжении всего срока пребывания осужденного в местах лишения свободы.

После освобождения пенсия восстанавливается в соответствии с общими правилами, установленными законом О всеобъемлющем государственном пенсионном страховании.

Выплаты, не полученные во время заключения, не будут компенсироваться в полном объеме — перерасчет будет производиться только на уровне минимальной пенсии за каждый месяц пребывания в тюрьме.

В то же время лица, которые имели до приговора специальные пенсии (государственные служащие, военнослужащие, работники прокуратуры и т. д.), после окончания срока наказания теряют на них право.

Источник : Укринформ

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