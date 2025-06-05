Президент подписал закон об ограничении пенсий для осужденных за государственную измену
Президент Украины подписал закон, который существенно ограничивает пенсионные выплаты лицам, осужденным за преступления против государства.
Соответствующий законопроект №10355 был принят Верховной Радой 15 мая 2025 года.
Пенсии для осужденных за измену
Согласно новому закону, лица, признанные виновными в государственной измене, коллаборационной деятельности, шпионаже, финансировании терроризма, а также в совершении военных преступлений и преступлений против национальной безопасности, будут получать ежемесячно лишь прожиточный минимум.
На сегодня это составляет 2 361 грн.
Ограничение будет действовать на протяжении всего срока пребывания осужденного в местах лишения свободы.
После освобождения пенсия восстанавливается в соответствии с общими правилами, установленными законом О всеобъемлющем государственном пенсионном страховании.
Выплаты, не полученные во время заключения, не будут компенсироваться в полном объеме — перерасчет будет производиться только на уровне минимальной пенсии за каждый месяц пребывания в тюрьме.
В то же время лица, которые имели до приговора специальные пенсии (государственные служащие, военнослужащие, работники прокуратуры и т. д.), после окончания срока наказания теряют на них право.