Президент підписав закон про обмеження пенсій для засуджених за держзраду

Президент України підписав закон, що суттєво обмежує пенсійні виплати особам, засудженим за злочини проти держави.

Відповідний законопроєкт №10355 ухвалила Верховна Рада 15 травня.

Пенсії для засуджених за зраду

Згідно з новим законом, особи, визнані винними у державній зраді, колабораційній діяльності, шпигунстві, фінансуванні тероризму, а також у вчиненні воєнних злочинів та проти національної безпеки, отримуватимуть щомісяця лише прожитковий мінімум. На сьогодні це 2 361 грн.

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Обмеження діятиме протягом усього терміну перебування засудженого у місцях позбавлення волі.

Після звільнення пенсія поновлюється відповідно до загальних правил, передачених законом Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Виплати, які не були отримані під час ув’язнення, не компенсуватимуться в повному обсязі — перерахунок відбуватиметься лише на рівні мінімальної пенсії за кожен місяць перебування в тюрмі.

Водночас особи, що мали до вироку спеціальні пенсії (державні службовці, військовослужбовці, працівники прокуратури тощо), після закінчення терміну покарання втрачають на них право.

Джерело : Укрінформ

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