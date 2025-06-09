Обогатился более чем на 12 млн грн: ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику в ВСУ

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в незаконном обогащении бывшему руководителю одного из управлений Сил логистики ВСУ.

— ГБР во взаимодействии с НАПК сообщило о подозрении бывшему начальнику одного из центральных управлений командования Сил логистики Вооруженных сил Украины в незаконном обогащении более чем на 12 млн грн, — говорится в сообщении.

Что успел незаконно приобрести

Как сообщили в ГБР, в 2023–2024 годах бывший чиновник безосновательно приобрел активы, законность которых не смогло подтвердить. К активам относятся 14 земельных участков в Киевской области, квартира, автомобили (TOYOTA TUNDRA, SKODA OCTAVIA, HYUNDAI TUCSON), а также облигации внутреннего государственного займа, эмитированные Минфином, оформленные на себя и близких лиц.

Кроме того, во время обыска по месту жительства следователи обнаружили оружие и боеприпасы, которые последний хранил без предусмотренного законом разрешения.

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Бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ст. 368-5 УК Украины (незаконное обогащение) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: ГБР

Источник : ГБР

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