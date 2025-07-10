День памяти погибшего медика: в 14:00 во всех больницах прозвучит сигнал остановки сердца

10 июля в Украине впервые отмечают День памяти погибшего медика. Это инициатива, начатая командой Награды Ордена Святого Пантелеймона. Честь медицинской профессии — почтить память медицинских работников, погибших во время полномасштабной войны.

Статистика погибших медиков

— Медики на фронте и прифронтовых территориях, которые под обстрелами спасали наших воинов. Медики в тылу, которые работали во время тревог, в операционных без света, в бомбоубежищах. Они днем и ночью боролись за жизнь украинцев. Однако, к сожалению, погибли сами. И таких медработников – сотни, — говорится в сообщении Минздрава.

По данным Ордена Святого Пантелеймона, за три года большой войны Россия убила не менее 500 украинских медиков. Это врачи, медицинские сестры и братья, младшие медицинские работники, боевые медики. Они стали мишенью врага на поле боя, в стабилизационных пунктах, в операционных и кабинетах, на улице, дома, по дороге на работу.

Чтобы сохранить память о каждом, Орденом Святого Пантелеймона реализуется проект Посвящение памяти. В его рамках, при участии Национальной научной медицинской библиотеки Украины и региональных партнеров, осуществляется сбор информации о погибших медицинских работниках.

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Если вам известно о погибшем медике на фронте или в тылу, в гражданском или военном госпитале, присылайте информацию по электронному адресу: medlib@library.gov.ua. Обязательно укажите в теме письма: Посвящение памяти.

А сегодня в 14:00 в больницах и медучреждениях по всей Украине прозвучит сигнал – звук останавливающегося сердца. После – минута молчания.

Источник : Минздрав

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