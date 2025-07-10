День пам’яті загиблого медика: о 14:00 у всіх лікарнях пролунає сигнал зупинки серця

10 липня в Україні вперше відзначають День пам’яті загиблого медика. Це ініціатива, започаткована командою Нагороди Ордена Святого Пантелеймона. Честь медичної професії – вшанувати пам’ять медичних працівників, які загинули під час повномасштабної війни.

Статистика загиблих медиків

– Медики на фронті та прифронтових територіях, які під обстрілами рятували наших воїнів. Медики в тилу, які працювали під час тривог, в операційних без світла, в бомбосховищах. Вони вдень і вночі боролися за життя українців. Однак, на жаль, загинули самі. І таких медпрацівників – сотні, – йдеться в повідомленні МОЗ.

За даними Ордена Святого Пантелеймона, за три роки великої війни Росія вбила не менше 500 українських медиків. Це лікарі, медичні сестри і брати, молодші медичні працівники, бойові медики. Вони стали мішенню ворога на полі бою, в стабілізаційних пунктах, в операційних і кабінетах, на вулиці, вдома, по дорозі на роботу.

Щоб зберегти пам’ять про кожного, Орденом Святого Пантелеймона реалізується проект Посвята пам’яті. У його рамках, за участю Національної наукової медичної бібліотеки України та регіональних партнерів, здійснюється збір інформації про загиблих медичних працівників.

Зараз дивляться

Якщо вам відомо про загиблого медика на фронті або в тилу, в цивільному або військовому госпіталі, надсилайте інформацію на електронну адресу: medlib@library.gov.ua. Обов’язково вкажіть у темі листа: Присвята пам’яті.

А сьогодні о 14:00 в лікарнях і медичних закладах по всій Україні пролунає сигнал – звук серця, що зупиняється. Після – хвилина мовчання.

Джерело : МОЗ

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